Llaryora anunció seis cuotas sin interés para impulsar el consumo

Córdoba. El gobernador Martín Llaryora presentó Córdoba Impulsa, un programa provincial que combina herramientas para financiar el consumo y apoyar a comercios y pymes, con el objetivo de fortalecer la actividad económica.

La iniciativa contempla promociones con tarjeta Cordobesa y una línea crediticia de Bancor por 20 mil millones de pesos.

El financiamiento estará destinado a capital de trabajo, con una tasa final del 33 por ciento TNA, luego del subsidio de cuatro puntos porcentuales aportado por la Provincia.

Córdoba Impulsa es llevado adelante por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Bancor y entidades representativas del sector comercial.

El programa busca dar respuesta a un escenario marcado por dificultades en el consumo y en el acceso al financiamiento, tanto para las familias como para los comercios, a través de herramientas que faciliten las compras y permitan financiar capital de trabajo.

Cuotas sin interés con Cordobesa

Una de las principales herramientas de Córdoba Impulsa es “Cuotazas”, una promoción que permitirá a los comercios adheridos ofrecer compras en cuotas sin interés con tarjeta Cordobesa.

En una primera etapa, estarán disponibles seis cuotas sin interés en supermercados y farmacias, con más de 400 sucursales adheridas.

La herramienta apunta a facilitar las compras de las familias y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de venta para los comercios.

Para adherirse, los establecimientos deberán contar con una cuenta en Bancor y acreditar sus ventas a través del banco. El trámite podrá realizarse de manera digital.

La promoción estará vigente desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027.

Créditos por 20 mil millones de pesos para capital de trabajo.

La segunda herramienta consiste en una línea de créditos de Bancor por un cupo total de 20 mil millones de pesos, destinada a financiar capital de trabajo de comercios.

Cada comercio podrá solicitar hasta 10 millones de pesos por operación, con un plazo de devolución de hasta 36 meses.

La línea tendrá una tasa del 37 por ciento TNA, sobre la cual la Provincia subsidiará cuatro puntos porcentuales. De esta manera, la tasa final a cargo del comercio será del 33 por ciento TNA.

Para acceder al financiamiento, los comercios deberán estar adheridos a la Cámara de Comercio de Córdoba o a la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM), contar con una cuenta corriente en Bancor y acreditar una antigüedad mínima de tres años en AFIP.

Además, deberán declarar como actividad principal un rubro vinculado con los productos que comercializan, contar con reciprocidad comercial con Bancor y no registrar cheques rechazados, oficios judiciales u otras observaciones crediticias relevantes.

La línea estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el cupo total, lo que ocurra primero.

El respaldo del sector comercial

Fausto Brandolín, presidente de la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM), sostuvo que Córdoba Impulsa “es el fruto de un trabajo que venimos haciendo de manera conjunta”.

“Es muy importante que el Gobierno impulse este tipo de acciones. Nosotros representamos cerca de ochenta cámaras del interior de la provincia y estos anuncios van a beneficiar a los comercios de todo Córdoba”, afirmó Brandolín, quien remarcó que el financiamiento es una herramienta que excede al comerciante y alcanza también a las familias que necesitan acceder a productos y servicios.

31-08-2026