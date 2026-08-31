Comenzó la segunda etapa del Programa de Orientación Vocacional “Activando”

Colonia Caroya. Este lunes arrancó la segunda etapa del Programa de Orientación Vocacional y Ocupacional “Activando – Jóvenes para el Futuro”, una propuesta orientada a acompañar a jóvenes de la ciudad en la construcción de su proyecto de vida.

Esta iniciativa fue seleccionada en el Presupuesto Participativo Juvenil 2025 y propone un proceso integral de orientación llevado adelante por un equipo de profesionales (psicólogos/as y psicopedagogos/as).

A través de encuentros grupales y actividades dinámicas, la iniciativa aborda tres ejes fundamentales: el autoconocimiento, la búsqueda de información sobre carreras, oficios y oportunidades laborales en la región, y la planificación del proyecto de vida para tomar decisiones con mayor seguridad, información y reflexión.

En esta nueva fase, el programa se dictará en cuatro grupos distribuidos en distintas sedes de la ciudad: el IPET 412 Nicolás Avellaneda, el IPEM 165 José Bonoris y la Universidad Popular (UPCC).

Cabe destacar que la inscripción y participación de los jóvenes es de carácter voluntario.

31-08-2026