Comenzó la segunda etapa del Programa de Orientación Vocacional “Activando”

Se dictará en cuatro grupos distribuidos en distintas sedes de la ciudad: el IPET 412 Nicolás Avellaneda, el IPEM 165 José Bonoris y la Universidad Popular (UPCC).
31 de agosto de 2026

Colonia Caroya. Este lunes arrancó la segunda etapa del Programa de Orientación Vocacional y Ocupacional “Activando – Jóvenes para el Futuro”, una propuesta orientada a acompañar a jóvenes de la ciudad en la construcción de su proyecto de vida.

Esta iniciativa fue seleccionada en el Presupuesto Participativo Juvenil 2025 y propone un proceso integral de orientación llevado adelante por un equipo de profesionales (psicólogos/as y psicopedagogos/as).

A través de encuentros grupales y actividades dinámicas, la iniciativa aborda tres ejes fundamentales: el autoconocimiento, la búsqueda de información sobre carreras, oficios y oportunidades laborales en la región, y la planificación del proyecto de vida para tomar decisiones con mayor seguridad, información y reflexión.

En esta nueva fase, el programa se dictará en cuatro grupos distribuidos en distintas sedes de la ciudad: el IPET 412 Nicolás Avellaneda, el IPEM 165 José Bonoris y la Universidad Popular (UPCC).

Cabe destacar que la inscripción y participación de los jóvenes es de carácter  voluntario.

31-08-2026

Último momento
Córdoba Impulsa

Llaryora anunció seis cuotas sin interés para impulsar el consumo

31 de agosto de 2026
Será a través de la tarjeta Cordobesa. La promoción comenzará en supermercados y farmacias, con más de 400 sucursales, y luego se extenderá a otros rubros. Además, Bancor dispondrá 20 mil millones de pesos en créditos para capital de trabajo, con préstamos de hasta 10 millones de pesos, un plazo de devolución de hasta 36 meses.
Accidente en El Globo de la Muerte

Algo puede fallar

31 de agosto de 2026
Una falla mecánica de una de las motocicletas usadas en el espectáculo El Globo de la Muerte del Circo Mundial cambió el asombro por preocupación. Hubo tres heridos con lesiones de consideración y debieron ser trasladados al Hospital Regional Vicente Agüero.
Síntesis del día