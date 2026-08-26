Una Cooperativa Escolar les regaló un día de fiesta a todos los alumnos

Jesús María. La Cooperativa Escolar del C.E. Héroes y Heroínas de Malvinas festejó sus 14 años de una manera muy especial: invitó a todos los alumnos Cuarto, Quinto y Sexto Grado a ver cine y comer en el centro comercial Mariano Max.

Para ellos no es extraordinario, ya que lo hacen todos los años durante última semana del mes de agosto.

La Cooperativa Escolar tiene el número de inscripción de Personería Escolar -registro dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia- número 087/2012, es decir, fue una de las primeras cien que se crearon en la Córdoba.

La cooperadora ayuda con para completar los gastos, pero el 95 por ciento de los fondos son generados por la Cooperativa Escolar. La mayor parte del dinero se genera con las ventas en la feria de platos del desfile del 25 de Mayo y las de un kiosco saludable que funciona en los dos turnos, trabajado por los niños y acompañado por algunas mamás que colaboran en la elaboración de productos.

“Creo que la fortaleza del proyecto está en poder sostenerse en el tiempo, poder trabajarlo aun con los altibajos en estos 14 años de vigencia del Cooperativismo Escolar; más todavía atendiendo que son niños de Primaria, de entre 6 y 12 años de edad; también cabe destacar a las maestras coordinadoras que se suman al proyecto y se ponen la camiseta de este programa”. destacó el director de la escuela, Emilio Paredes.

“A lo largo de estos 14 años se trabajó y se trabaja el valor del Cooperativismo, estos valores de solidaridad, de la honestidad, del trabajo colaborativo, de que nadie se salva solo, el trabajo en equipo, la ayuda mutua, y dentro de esos conceptos poder generar un proyecto de ciudadanía para nuestros niños”, añadió.

Paredes destacó que, de a poco, “se va instalando” en otras escuelas. Entre las Primarias, en la Cnel. Pascual Pringles, de Sinsacate; la San Martín, de Colonia Caroya; y entre las Secundarias, el IPEM 349 Giovanni Bosco, de Colonia Caroya, y el IPEM 361 José Gabriel Brochero, de B° Sierras y Parque, en Jesús María.

26-08-2026