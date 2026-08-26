Continúa la capacitación de “Ojos en Alerta”

Este jueves se harán tres reuniones: a las 15, en el Complejo de Personas Mayores; a las 17, en el Club Juventud Agraria Colón; y a las 20:30, en la Sede de la Cámara Comercial, Industrial, Agropecuaria y de Servicios.
SEGURIDAD - POLICIALES26 de agosto de 2026

Colonia Caroya. La Municipalidad realizará este jueves tres reuniones para seguir capacitando sobre el buen uso de “Ojos en Alerta”, el sistema de avisos para que los vecinos puedan dar aviso de situaciones sospechosas pidan la intervención de alguna fuerza de seguridad o emergencia.

Vía WhatsApp, a través del Cel. 3525 507141 ya se recibieron 1500 llamados y mensajes, que permitieron resolver hechos delictivos o la inmediata intervención de la Guardia Local y Defensa Civil.

A las 15 se hará la charla informativa en el Complejo de Personas Mayores; a las 17 en el Club Juventud Agraria Colón, destinado a dirigentes y profesores de clubes de la ciudad; y a las 20:30 en la Sede de la Cámara Comercial, Industrial, Agropecuaria y de Servicios.

Hasta el momento, 350 vecinos han adherido al sistema y con estas charlas informativas se busca seguir acercando la nueva metodología de aviso a más actores de la sociedad.

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