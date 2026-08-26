Declaran de interés al 18° Aniversario de la creación de la Carta Orgánica Municipal

Colonia Caroya. El Concejo Deliberante aprobó la Declaración de Interés Legislativo Municipal del 18º Aniversario de la Carta Orgánica Municipal.

En su sesión del miércoles, realizada en el Centro Vecinal de B° Malabrigo, en el marco de la última reunión del programa “El Concejo en los barrios”, la propuesta fue tratada y todos los bloques estuvieron de acuerdo.

“El 29 de agosto del año 2008 fue sancionada y creada la Carta Orgánica Municipal, constituyéndose como la norma fundamental que organiza la vida institucional, política y democrática de nuestra comunidad”, dice el proyecto del bloque Unidos Podemos.

En él se destaca como “herramienta esencial para el ejercicio de la autonomía municipal, estableciendo los principios, derechos, deberes y mecanismos que orientan la organización y el funcionamiento de nuestro gobierno local”.

Así mismo, se la reconoce como instrumento fundamental de la autonomía y organización institucional de Colonia Caroya, invitando a las instituciones educativas, sociales, culturales y comunitarias de la ciudad a participar y acompañar actividades de difusión, reflexión y promoción de la Carta Orgánica.

26-08-2026