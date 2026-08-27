La Municipalidad de Sinsacate vende seis lotes

Sinsacate. La Municipalidad local vende seis lotes mediante un Concurso de Precios.

Los terrenos se encuentran ubicados al Este de la Ruta Nacional 9, en las Manzanas 055 y 057 y tienen superficies que van de los 400,39 a los 469,14 m².

El precio oficial establecido para las ofertas es de U$S 30 por m² para los lotes 103, 109 y 110 de la Manzana 055 y de U$S 35 por m² para los lotes 109, 110 y 111 de la Manzana 057.

Las propuestas podrán presentarse en pesos argentinos y/o dólares estadounidenses. En el caso de las ofertas en dólares, para su comparación se tomará la cotización del dólar oficial Banco Nación, tipo comprador, correspondiente al día de apertura de los sobres.

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Sinsacate, calle 25 de Mayo 50, hasta el 22 de septiembre a las 12.

Cada persona podrá presentar hasta dos propuestas, correspondientes a distintos lotes, realizando una oferta individual por cada inmueble.

La apertura de las propuestas se realizará el mismo día a las 12:30.

Podrán participar personas físicas mayores de edad que puedan demostrar ingresos del grupo familiar.

Cada oferente deberá constituir una garantía de propuesta de 200 mil pesos, que podrá efectuarse mediante depósito en efectivo en la Tesorería Municipal, fianza bancaria, seguro de caución, pagaré sin protesto u otros medios.

La compra podrá abonarse:

De contado.

Con una entrega inicial del 50% del valor de la propuesta y el saldo en hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas.

El saldo financiado se determinará en UVIs, con el objetivo de mantener el valor de la cuota en relación con la inflación.

Las condiciones completas de participación, documentación requerida y características de la operación se encuentran establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 03/2026, disponible para consulta en la sede de la Municipalidad de Sinsacate, en horario de 8 a 13.

27-08-2026