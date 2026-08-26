La vieja Terminal permanecerá cerrada

Jesús María. En la década de los ’70, la Municipalidad taló los eucaliptus que había en las dos medias manzanas ubicadas en espejo con la plaza San Martín, al Este de las vías del ferrocarril, entre la Escuela Provincial de Varones y lo que quedaba de la casona de la familia Tarrió, sobre la calle General Cabrera.

En la media manzana Norte se construyeron dos edificios nacionales: el de Entel –luego Telecom- y el de Correos y Telégrafos –hoy Correo Argentino.

En la media manzana Sur se levantó el edificio de la Terminal de Omnibus. Hasta entonces, los colectivos paraban en el bar de la familia Rizzi, sobre la calle Tucumán, entre Ing. Olmos y Julio A. Roca.

La primera Terminal fue inaugurada el 24 de noviembre de 1971. La inauguración de la nueva Terminal, en calle San Juan Norte, es su certificado de defunción.

A la 0 Hs de este jueves, sus puertas se cerrarán de manera definitiva y su destino final es la demolición.

A esa hora se pondrá en marcha el traslado definitivo de los servicios de transporte.

Al mismo tiempo, la Municipalidad montará un esquema especial de acompañamiento durante los primeros días de funcionamiento.

Simultáneamente, en la nueva Terminal se realizará un monitoreo específico para corroborar la dinámica de los recorridos, las dársenas, el tránsito, la movilidad y la accesibilidad en sus primeras 24 horas de funcionamiento.

Y durante el primer mes se realizará un seguimiento de la puesta en marcha para acompañar y evaluar el nuevo esquema de circulación.

A su vez, la Guardia Local acompañará el ordenamiento de los accesos y la circulación de vehículos y peatones.

26-08-2026