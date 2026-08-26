Un premio nacional para el IPET 85 de Estación General Paz

Estación General Paz. El IPET 85 República de Italia, de esta localidad, obtuvo el mayor puntaje del Programa Crédito Fiscal 2026, lanzado por el INET.

La selección se produjo en una convocatoria nacional en la que participaron 576 proyectos de todo el país. De ellos, 97 obtuvieron financiamiento y seis son de instituciones educativas de Córdoba.

El establecimiento educativo podrá incorporar nuevo equipamiento, fortalecer talleres y laboratorios, actualizar tecnologías y ampliar las oportunidades de formación para estudiantes y docentes.

Este resultado representa un nuevo reconocimiento al trabajo que desarrollan las escuelas técnicas cordobesas y se suma a las múltiples acciones que la Provincia viene impulsando para potenciar la formación técnica, fortalecer los aprendizajes y acompañar el crecimiento productivo de cada región.

Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Este logro se suma al camino que Córdoba viene recorriendo para fortalecer la educación técnica y la formación para el trabajo. Cada nueva inversión que llega a nuestras escuelas nos permite seguir modernizando los entornos formativos, incorporar tecnología y generar más oportunidades para que nuestros estudiantes desarrollen capacidades acordes a los desafíos del presente y del futuro. Cuando fortalecemos una escuela técnica, fortalecemos también el desarrollo productivo de toda la provincia”.

26-08-2026