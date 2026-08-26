Un  proyecto de la escuela Morandini fue seleccionado en la 58° Feria de Ciencias

Jesús María. El proyecto “Patear, Jugar, Aprender Tecnológico” del Nivel Inicial de la escuela Primer Teniente Morandini participará de la instancia provincial de la 58ª Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación, que tendrá lugar el 8 de septiembre en la ciudad de Córdoba.

Los ministerios de Educación y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba evaluaron 695 trabajos analizados y 149 fueron destacados o distinguidos para participar de esta etapa. Entre ellos, el del establecimiento educativo de esta ciudad.

La evaluación estuvo a cargo de una comisión provincial integrada por más de 200 docentes y especialistas con experiencia en ferias y proyectos educativos, quienes recibieron formación específica para desarrollar una valoración con enfoque formativo.

El análisis contempló el cumplimiento de los requisitos de participación y aspectos didáctico-pedagógicos, disciplinares y comunicacionales, con especial atención a la originalidad, la creatividad y el aporte de cada propuesta a la mejora de la enseñanza y los aprendizajes.

En la instancia provincial, harán su exposición presencial 84 proyectos y habrá una muestra multimedia virtual asincrónica, con 65 proyectos.

26-08-2026