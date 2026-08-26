Juanjo Vargas dará una charla sobre la historia de San Martín

Jesús María. La Municipalidad invita a la comunidad a participar de una charla abierta del ciclo “Valores a caballo”, dedicada a la vida, obra y legado del General José de San Martín.

Será este jueves, a las 19:30, en el Auditorio del Museo de la Ciudad José Luis Biondi, y estará a cargo de Juanjo Vargas, uno de los creadores de la propuesta.

Durante el encuentro se abordarán distintos aspectos de la vida del prócer, su protagonismo en la construcción de nuestra identidad y los valores que marcaron su trayectoria.

“Valores a caballo” transita su tercera edición y propone un recorrido por distintas localidades para compartir historias inspiradoras vinculadas a San Martín, y la tradición ecuestre.

La iniciativa cuenta con siete caballos y cuatro jinetes, entre ellos Pablo Molina, jefe de expedición; Javier Molina y Manuel Rinero, especialistas en temas ecuestres; y Juanjo Vargas.

El recorrido 2026 comenzó el 24 de agosto y se extenderá hasta el 5 de septiembre, con actividades en Montecristo, Tinoco, Colonia Vicente Agüero, Colonia Caroya, Jesús María, Sinsacate, Sarmiento, Villa del Totoral, Las Peñas, Simbolar, San José de la Dormida y Tulumba.

26-08-2026