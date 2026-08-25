Acuden a la solidaridad de los vecinos para hacer regalos por el Día del Niño

Jesús María. El grupo Donar, Comer, Amar realiza hasta el 28 de agosto la novena campaña de recolección de juguetes en buen estado o nuevos y de ropa de niños, que serán destinados a 120 chicos de merenderos de la ciudad que funcionan en B° Sierras y Parque.

“Los chicos van a tener su fiestita en los dos merenderos el 5 de septiembre, que es cuando vamos a entregar las cosas; creo que ya es repetitivo, pero sabemos que la gente tiene un corazón muy grande en Jesús María; de hecho, llevamos nueve campañas y es porque la gente se prende y colabora y nos usa, siempre decimos, como puente porque nosotros hacemos un trabajo muy chiquitito y todo el trabajo está en el corazón gigante de la gente que pone su donación y la gente de los merenderos que hace un labor muy, muy noble durante todo el año”, reflexionó Maru Romero, una de las integrantes del grupo.

“Somos cuatro locas amigas que nos pusimos un nombre como para que nos identifiquen porque era muy difícil si no; llevamos 10 años, en realidad, pero el año pasado hicimos una pausa porque estábamos todas como colapsadas por la vida misma”, agregó.

Quienes deseen sumarse, pueden donar juguetes y ropa, nuevos o en buen estado. “Pensamos un poco más en los juguetes por el hecho de que los chicos esperan en esta fecha recibir algo para jugar, para pasarlo bien; no son tan conscientes de las necesidades de vestimenta, pero todo lo que venga es bienvenido”, dijo Maru.

Este año suman un desafío: envolver todos los regalos, para lo que piden donaciones de bolsas “lindas” de cualquier tipo, de papel, de cartón o de plástico. Las donaciones se reciben en las tres sucursales de 4M: Ameghino esq. Juan B. Alberdi, Italia esq. Nemesio González y Bolivia 54.

25-08-2026