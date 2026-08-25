El proyecto de Terminal que no fue para que sea éste

Jesús María. El gobierno local puso en agenda la construcción de una nueva Terminal de Omnibus en 2018, a partir del trabajo comunitario coordinado por el Arq. Gustavo Restrepo, contratado por la Municipalidad para diseñar la ciudad del futuro a través del proyecto que se llamó “Jesús María Proyecta”.

Entonces, se pensó la construcción de un centro de concentración de servicios de transporte con un centro comercial en la manzana donde funciona el Obrador Municipal, delimitada por las calles Mauricio Yadarola, Bolivia, Pedro J. Frías y Juan B. Alberdi.

A decir verdad, a fines de 1999, el intendente Lucas Torres estuvo a nada de trasladar la Terminal de Omnibus a esa manzana.

En junio de 2017 se había obtenido la “no objeción” para acceder a un préstamo de 140 millones de pesos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado en junio de 2019, con un plazo de 12 meses.

Los fondos serían girados en forma directa a la empresa que resultara adjudicataria para llevar a cabo la obra.

Pero la campaña y las Elecciones de ese año dilatarían su concreción.

En la consulta pública solicitada por el BID, con Luis Picat ya electo Intendente, el bloque de concejales radicales -José Capellino, Federico Zárate y Sandra Antonietti- planteó sus objeciones sobre el proyecto.

Capellino preguntó si no se había barajado hacer la Terminal en otro lugar –por ejemplo, donde está ahora-; si se tuvo en cuenta el costo que implicaría reconstruir o reubicar las áreas que funcionaban en ese sitio -según sus cálculos, la erogación superaba los 50 millones de pesos-; y si se habían previsto las obras a realizar en las calles que se convertirían en corredores de acceso y egreso de los colectivos.

Además, denunció que el proyecto no había entrado al Concejo Deliberante.

“Jesús María se merece desarrollar un proyecto que nos deje a todos tranquilos en lo económico, para poder seguir creciendo”, concluyó en esa audiencia de fines de agosto de 2019.

Dos semanas más tarde, la discusión llegó al Concejo, con la presencia de la intendenta Mariana Ispizua y funcionarios de su gabinete.

Ahí explicó que la alternativa era el terreno de la Sociedad Rural, pero que no habían llegado a una negociación con la entidad, que había presidido Luis Picat hasta pocos meses antes y tenía una conducción que expresaba su continuidad. Además, el BID exigía que el terreno fuera de propiedad municipal.

Y se planteó la duda de si los fondos serían reembolsables o no reintegrables. En realidad, originalmente no se iba a devolver un peso, pero las demoras burocráticas se entrecruzaron con las devaluaciones y las condiciones cambiaron.

Al finalizar esa sesión, el entonces concejal Federico Zárate dijo a este diario que “cualquier proyecto trata de tener todo previsto económicamente; es fundamental la planificación en obras de esta envergadura”.

Mientras los concejales radicales objetaban el proyecto con el argumento de que no se podía comprometer al gobierno entrante a que pagara la construcción de los ingresos y egresos, el crédito y el traslado del obrador, Luis Picat acordaba con Juan Schiaretti el cambio de destino de esa ayuda internacional, que quedó “congelada” hasta que el nuevo Intendente decidiera si quería destinarla a la ampliación de la red cloacal o a mejoras en la red de agua potable. Finalmente, fue para asfaltar 80 cuadras de accesos a los barrios de la ciudad.

Al mismo tiempo, a mediados de 2020, la Sociedad Rural de Jesús María reabrió el camino para retomar el proyecto de hacer la Terminal de Ómnibus en su terreno.

Lo llamativo es que integrantes del equipo de Luis Picat habían afirmado en varias oportunidades que la Terminal no era un “buen negocio” porque las empresas evitan pagar alquileres para boleterías y depósitos y la zona donde estaba planificada no era atractiva para la instalación de comercios que no dependieran, exclusivamente, de los usuarios del transporte. Así, el mantenimiento del nuevo edificio sería muy costoso.

25-08-2026