Un auto se quedó sin frenos, otros dos chocaron en una esquina y volcó un camión

Toda la zona. Tres hechos de tránsito fueron informados por la Unidad Regional Departamental Colón en las últimas horas.

El lunes a las 19:45, en Génova y Lucerna, de la ciudad de Jesús María, un Ford Ka conducido por una pareja, ambos de 27 años, por un desperfecto en el sistema de frenos colisionó contra un poste de alumbrado.

El servicio de emergencias que trabajó en el lugar les diagnosticó heridas cortantes en cuero cabelludo y los trasladó al Hospital Regional Vicente Agüero.

Este martes, a las 11:30, en Av. San Martín y Calle 30, de Colonia Caroya, un Chevrolet Corsa, conducido por una mujer de 45 años, chocó con una Toyota Hilux, conducida por un hombre de 65.

Como consecuencia del impacto, la conductora del automóvil sufrió traumatismo de cráneo leve, mientras que un menor de 14 años, que la acompañaba, presentó traumatismo en miembros inferiores.

Ambos fueron llevados por un servicio de emergencias al Hospital de Jesús María.

Media hora más tarde, en la Variante Juárez Celman, un camión Volvo, conducido por un hombre de 27 años, perdió el control y salió de la calzada.

En el lugar trabajó personal de Policía Caminera y un servicio de emergencias médicas, que realizó el control correspondiente, sin constatar lesiones.

25-08-2026