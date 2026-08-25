Este miércoles se inaugura la nueva Terminal de Omnibus

Jesús María. Este miércoles, a las 19, se inaugura la nueva Terminal de Omnibus de la ciudad, en el triángulo delimitado por las calles San Juan Norte, Puerto de Palos y la Av. 28 de Julio, que comparte con el Centro Comercial Mariano Max, con el que estará conectada de 8 a 22.

Los fondos para su construcción salieron, íntegramente, de las arcas municipales, con un aporte de la Sociedad Rural de Jesús María: la sesión con cargo del terreno.

Desde su origen, el proyecto generó controversias, básicamente por su ubicación.

La nueva Terminal

En mayo de 2021 se envió al Concejo Deliberante el acuerdo con la Sociedad Rural de Jesús María de hacer una donación condicionada del denominado “Triángulo de la Rural”, cuya superficie total es de 8.792,50 m2.

La ordenanza, de fecha 18 de marzo de 2021, dice que “la donación se otorga con cargo que el inmueble objeto de la transferencia sea destinado exclusivamente, y como condición resolutoria impuesta por el donante a la construcción de una Terminal de Ómnibus de servicios interurbanos y de larga distancia para la ciudad de Jesús María que, además de la infraestructura básica de una Terminal de Ómnibus, comprenda la construcción de locales comerciales, salón de bar/restaurante y cuyo plazo de ejecución no podrá exceder de treinta (30) meses”.

Para justificar el proyecto, el Departamento Ejecutivo esgrimió como argumento que en diciembre de 2009 se celebró un convenio entre el gobierno de la ciudad y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC para elaborar un estudio de localización de la Terminal, que fue presentado en junio de 2010. En él, decían que este inmueble “predominaba por sus factores de accesibilidad, posibilidades de adecuación a la trama, la interrelación con el uso y desarrollo urbanos”.

El acuerdo con La Rural se concretó el 26 de febrero de ese año, basándose en un estudio técnico de una década atrás, cuando al Este de la Ruta Nacional 9 había menos urbanización que en la actualidad y en el extremo Noreste sólo estaban las 100 viviendas de Colonia Santa Elena.

Por otro lado, no se planteaba el perfil de ciudad de eventos. Hoy, los visitantes deberán cruzar toda la ciudad para ir desde la nueva Terminal hasta el anfiteatro José Hernández, los museos y el nuevo polo gastronómico.

El desnivel entre el terreno de La Rural y la ruta superaba 1 metro y rellenarlo demandaría un elevado número de viajes de material y de horas de trabajo de equipos de compactación. Ese costo correría por cuenta de la Municipalidad.

Una vez preparado el lote, a parte de la construcción la financiaba el supermercado que abrió su centro comercial pegado a las plataformas.

A su vez, la Sociedad Rural se quedó con el bar - restaurante “por el término de 99 años” y dos locales comerciales. Otra condición es que no podrá haber ningún local gastronómico más.

La inversión informada entonces era de 240 millones de pesos, 100 millones más que el proyecto de 2018.

La primera etapa fue finalizada en tiempo y forma por la empresa Horminorte, contratista que tuvo a cargo las tareas de movimiento de suelo y nivelación del terreno.

La segunda etapa fue llevada adelante por la Empresa 7B Ingeniería: la construcción de las estructuras de hormigón armado para los cimientos y los pilotes.

Y a la empresa de Marcos Juárez, Titán S.R.L., se adjudicó la construcción de estructuras metálicas, lo que generó una controversia en el Concejo porque hubo contratación directa por más de 108 millones, con un anticipo que superó los 300 mil dólares.

Para octubre de 2023, se esperaba que el edificio estuviera finalizado en marzo de 2024 y que la Provincia mejorara el tramo urbano de la Ruta E-66 en ese sector, donde hay muchos conflictos de tránsito.

Los atrasos en las obras obligaron a las autoridades municipales a renegociar con la Sociedad Rural de Jesús María porque se superaba el plazo de ejecución original, de 30 meses, y cambiaba el Intendente.

Recién en marzo de 2024, la Municipalidad le adjudicó a la firma HBQ S.R.L., radicada en Villa María, la adquisición del hormigón elaborado para hacer las dársenas.

Desde que asumió Federico Zárate, las inversiones no cesaron y la recaudación general bajó: esa es la explicación de la demora de una obra que demandó poco más de cuatro años y de la cual desconocemos, a ciencia cierta, cuánto costó.

25-08-2026