Con más de 150 personas, se realizó el MUNAL 2026 en Colonia Caroya

Colonia Caroya. El fin de semana se desarrolló el Modelo de la Unión de Naciones Latinoamericanas MUNAL en esta ciudad, con sede en la Escuela PROA.

Allí, más de 130 participantes y 30 voluntarios de 14 lugares de la provincia de Córdoba debatieron sobre brecha digital entre países, minerales críticos, desinformación y gobernanza digital y un cierre sobre la vulneración de territorio y soberanía de Latinoamérica y la crisis institucional en el Cono Sur.

Los adolescentes y jóvenes llevaron adelante estas actividades durante dos largas instancias realizadas el sábado y domingo, generando consensos, tratados y anteproyectos de resolución como si fueran la misma ONU.

Esta fue la quinta experiencia de MUNAL, que ya empieza a pensar en el 2027.

25-08-2026