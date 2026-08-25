Personal Retirado y Pensionado de Gendarmería Nacional festejó su día
Jesús María. La Plaza de Armas de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional Cabo Raúl Remberto Cuello fue escenario del acto conmemorativo por el Día del Personal Retirado y Pensionado de la fuerza.
La fecha fue establecida mediante la Disposición del Director Nacional Nº 706/20 y tiene como objetivo reconocer el esfuerzo, la trayectoria y los aportes de quienes dedicaron años de servicio a la institución y que continúan siendo parte de su historia y legado.
El homenaje finalizó con un desfile de aspirantes y efectivos ante autoridades, personal retirado y pensionados.
La fecha representa una oportunidad para destacar a quienes dedicaron parte de su vida al servicio de la comunidad y para mantener vigente el vínculo entre el personal en actividad y quienes ya se encuentran retirados.
También se hizo una reunión social del Centro de Retirados y Pensionadas de Jesús María y Colonia Caroya (Córdoba), con la participación de las familias gendarmes.
25-08-2026