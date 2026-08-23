Más de 8 mil personas disfrutaron del Parque de la Niñez
Jesús María. Este domingo, la plaza San Martín fue escenario de una jornada especial para celebrar a los niños y niñas y compartir en familia.
La jornada reunió a vecinos que se acercaron desde todos los barrios de la ciudad para disfrutar de una tarde llena de juegos, música, actividades deportivas y artísticas, shows y muchas sorpresas.
Además, se dispuso transporte gratuito para facilitarles el acceso a todas las familias que quisieran ser parte de esta celebración.
La Municipalidad de Jesús María agradeció a todos los que se acercaron, a quienes trabajaron para hacer posible este encuentro y a cada persona que colaboró para que los más pequeños disfrutaran de una tarde especial.
En Sinsacate, el festejo del Día del Niño fue en el Salón Municipal Real I, colmado de familias, regalos y colorido.
En Colonia Caroya, la actividad se concentró en la plaza Nicolás Avellaneda, a donde arribaron niños y niñas de todos los sectores de la amplia geografía de la ciudad, ya que también hubo servicio urbano gratuito especial para la ocasión.
23-08-2026