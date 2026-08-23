Más de 8 mil personas disfrutaron del Parque de la Niñez

Jesús María. Este domingo, la plaza San Martín fue escenario de una jornada especial para celebrar a los niños y niñas y compartir en familia.

La jornada reunió a vecinos que se acercaron desde todos los barrios de la ciudad para disfrutar de una tarde llena de juegos, música, actividades deportivas y artísticas, shows y muchas sorpresas.

Además, se dispuso transporte gratuito para facilitarles el acceso a todas las familias que quisieran ser parte de esta celebración.

La Municipalidad de Jesús María agradeció a todos los que se acercaron, a quienes trabajaron para hacer posible este encuentro y a cada persona que colaboró para que los más pequeños disfrutaran de una tarde especial.

Día del Niño Sinsacate 2

En Sinsacate, el festejo del Día del Niño fue en el Salón Municipal Real I, colmado de familias, regalos y colorido.

En Colonia Caroya, la actividad se concentró en la plaza Nicolás Avellaneda, a donde arribaron niños y niñas de todos los sectores de la amplia geografía de la ciudad, ya que también hubo servicio urbano gratuito especial para la ocasión.

23-08-2026