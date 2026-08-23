La Fundación Lejeune reabre inscripciones en Jesús María

Jesús María. La Municipalidad acompaña la llegada de la Fundación Lejeune Argentina a la ciudad para desarrollar en el COPADI el Programa de Articulación Territorial para el Seguimiento Integral.

La propuesta está destinada a personas con síndrome de Down y a quienes presentan otras discapacidades intelectuales de origen genético con diagnóstico confirmado.

La iniciativa busca conocer las necesidades particulares de cada persona y orientar a las familias con recomendaciones personalizadas. Para ello, se realizará una entrevista sociofamiliar y un screening clínico virtual que permitirá organizar la etapa de atención.

El recorrido contempla la priorización de casos para atención presencial, una consulta médica integral, la evaluación de un equipo interdisciplinario y la elaboración de un informe personalizado.

Las familias interesadas podrán completar el siguiente formulario de inscripción:

https://bit.ly/ProgramaFundacionLejeune

Con este tipo de acciones, la Municipalidad de Jesús María continúa trabajando junto a instituciones que acercan nuevas oportunidades de atención a personas con discapacidad.

23-08-2026