Beneficiarios de la Tarjeta Social Córdoba deberán actualizar sus datos

Jesús María. Ante el requerimiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia a todas las personas beneficiarias de la Tarjeta Social, de que deben actualizar sus datos de contacto para mantener vigente el beneficio, la Municipalidad dispondrá de dos sedes para facilitar la gestión. Funcionarán de 14 a 16.

El martes 18 de agosto: en la Oficina de Políticas Sociales (IMEI), ubicado en Almafuerte 451.

El miércoles 19 de agosto: en el Nido Sierras y Parques, ubicado en Sierra de Comechingones 284.

Deberán presentar nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfono, correo electrónico y fotocopia del DNI.

El trámite de actualización es obligatorio para todas las personas beneficiarias. Quienes no lo realicen podrán ser dados de baja del beneficio.

Importante: está destinado exclusivamente a quienes cuentan con la Tarjeta Social Córdoba, no a la tarjeta Nubi.

17-08-2026