Salsipuedes fue declarada Ciudad, con la presencia del Gobernador Llaryora

Salsipuedes. El gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes el acto conmemorativo por el 176° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y la ceremonia de elevación al rango de Ciudad de la localidad, que cuenta con 15.882 habitantes según los datos relevados por el Censo 2022.

En la explanada de la Terminal de Ómnibus local y acompañado por el intendente David Strasorier, el Gobernador participó del acto oficial en el que firmó el decreto que declara oficialmente a Salsipuedes como Ciudad.

Cabe destacar que la Ley 8.102, que establece el Régimen de Municipios y Comunas, determina que las poblaciones estables que superen los 10 mil habitantes serán reconocidas como ciudades.

Sistematización y ensanche de la Ruta E-53

Durante el acto, Llaryora anunció una importante inversión provincial para ejecutar la obra de Sistematización de la Travesía Urbana de Salsipuedes, sobre la Ruta Provincial E-53, en el tramo comprendido entre Tucumán (rotonda de ingreso a Súper Mami) y la Av. General Paz (acceso al casco céntrico).

La intervención tiene como objetivo ampliar la capacidad de la Ruta E-53 y mejorar el flujo vehicular, especialmente en un sector donde actualmente la vía pasa de un formato de autovía a una calzada simple, generando complicaciones en el tránsito.

Llaryora destacó esta inversión como parte del trabajo conjunto que el Gobierno de Córdoba lleva adelante con el municipio local para llevar adelante más y mejores servicios para los vecinos.

El proyecto contempla el ensanche de la calzada a lo largo de aproximadamente 800 m, con dos calzadas de asfalto por sentido, de 7 m de ancho cada una.

A esto se sumará la incorporación de un cantero central y la construcción de una rotonda en la intersección de la ruta con Av. General Paz.

También prevé la iluminación de las intersecciones proyectadas y la señalización y demarcación de todo el tramo.

“Esta obra significa una mejor calidad de vida para nuestros vecinos y también un fuerte impulso a nuestro turismo; la cercanía con el aeropuerto internacional y la ciudad de Córdoba con esta vía ampliada nos permitirá fortalecer el turismo express en nuestra localidad”, destacó por su parte el intendente Strassorier.

Esta importante obra de infraestructura vial beneficiará también a todo el corredor de Sierras Chicas, especialmente a localidades cercanas a Salsipuedes como El Manzano, Agua de Oro, Cerro Azul, La Granja y Ascochinga, entre otras.

Nueva escuela primaria

Además, Llaryora anunció la construcción de una nueva escuela primaria, acompañando el crecimiento demográfico de Salsipuedes con más infraestructura educativa para niños y niñas.

Al mismo tiempo, el Estado provincial ejecuta los trabajos para terminar la obra del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Salsipuedes.

07-08-2026