La Provincia garantiza más agua potable para Tinoco

Tinoco. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia ejecuta la última etapa de la obra de provisión de agua potable a esta localidad.

La intervención permitirá mejorar la cantidad, calidad y confiabilidad del servicio para más de 440 vecinos, fortaleciendo el sistema de abastecimiento de la localidad.

Los trabajos contemplan distintas intervenciones destinadas a optimizar la captación, el almacenamiento y la distribución del agua potable.

Actualmente, el sistema cuenta con una perforación y un tanque elevado ejecutados en 2011, que debido al crecimiento de la demanda en los últimos años resulta insuficiente para proveer un flujo óptimo.

Detalles de obra

El proyecto contempla la ejecución de una nueva perforación, equipada con una electrobomba sumergible, además de una casilla para el sistema de cloración y control, que incluye bombas dosificadoras y un tanque de almacenamiento de hipoclorito de sodio.

El sistema fue equipado con nuevos tableros eléctricos y dispositivos de protección.

Entre los trabajos recientes se destaca el montaje del nuevo tanque elevado de 25 mil litros de capacidad, realizado mediante una grúa de gran capacidad.

Esta infraestructura se integrará al sistema existente y permitirá mejorar la regulación y distribución del agua en la localidad.

La obra también incluye la ejecución de una cañería de conexión entre tanques de 740 metros, que permitirá mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la red.

Finalmente, se prevé la extensión de la red de distribución sobre el Camino S433, con aproximadamente 500 m de cañería, incluyendo conexiones domiciliarias y obras complementarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

18-08-2026