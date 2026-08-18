Llaryora recorrió el Norte cordobés inaugurando y anunciando obras

Toda la zona. Con una agenda que incluye inauguraciones de obras de agua potable, entrega de equipamiento tecnológico para escuelas, créditos del Banco de la Gente, el gobernador Martín Llaryora visitó este martes Deán Funes y Chuña, en el Departamento Ischilín.

En Deán Funes, anunció la construcción de 10 viviendas y de 100 millones de pesos para obras de adoquinado de calles en B° Paz.

También hizo entrega de notebooks para nueve escuelas: Normal Superior Juan Bautista Alberdi, Señorita Amanda Suárez Córdoba, General San Martín, José María Paz, Bernardino Rivadavia, José Hernández, María Josefa González de Belgrano y Peri, Pedro N. Arias y el IPEM 434 Anexo Ischilín Viejo.

Durante la jornada, el Gobernador entregó a vecinos de la localidad 303 créditos del Banco de la Gente, con una inversión total de 123,8 millones de pesos.

Los fondos se enmarcan en las líneas de libre disponibilidad para iniciar emprendimientos y para potenciar emprendimientos.

Además, se otorgaron 72 Escrituras sociales gratuitas en el marco del programa provincial que busca facilitar el acceso a los títulos a poseedores legítimos de escasos recursos económicos.

Por último, Llaryora anunció el envío de 30 millones de pesos para fortalecer el cuartel de bomberos de la comunidad.

En los actos estuvieron el secretario General de Gobierno, Gustavo Brandán; el director general de Educación Primaria, Cruz Álvarez; el legislador Raúl Figueroa; autoridades locales; integrantes de comunidades educativas y vecinos.

En Chuña.

En esta localidad, el primer mandatario provincial inauguró la obra de acueducto y sistema de distribución de agua potable, que beneficia de manera directa a unos 700 vecinos y tiene como objetivo reforzar y optimizar el sistema de provisión de agua potable, incrementando el caudal disponible, mejorando la infraestructura existente y ampliando la capacidad de reserva para afrontar los picos de demanda.

En el mismo sentido, Llaryora anunció una inversión de 20 millones de pesos para acompañar a los vecinos que todavía no cuentan con conexión domiciliaria.

El proyecto incluyó la instalación de una nueva red de distribución domiciliaria, destinada a abastecer tanto las nuevas conexiones como la red existente. También se construyó una cisterna con capacidad para almacenar 150 mil litros de agua, ampliando la capacidad de reserva del sistema.

Además, se ejecutó una nueva perforación para incrementar la fuente de abastecimiento y se incorporó un sistema de bombeo que permite impulsar el recurso hídrico hasta la cisterna, desde donde se distribuye a toda la red.

El sistema de bombeo cuenta con electrobombas, tableros de comando y control y equipamiento complementario para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro.

La obra de acueducto también beneficia a las instituciones educativas.

Silvina Moyano, directora del C.E. General Martín Güemes, señaló: “En la escuela hemos llegado a enseñar a cultivar sin agua y a trabajar con hidroponía utilizando materiales descartables, todo por la falta de este elemento vital. Contar con agua se traduce en mejoras concretas, desde la higiene personal de los chicos hasta un mejor descanso, porque hay días en que llegan agotados por el calor y sin haber podido tomar un baño”.

Durante el acto, el Gobernador anunció, además, un crédito para la construcción de seis viviendas en Chuña y un aporte de 20 millones de pesos para el club local.

A su vez, la Provincia destinará 15 millones para la incorporación de juegos integradores en la plaza central de Chuña, con el objetivo de generar espacios recreativos accesibles para todos los niños y niñas.

18-08-2026