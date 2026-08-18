La Cooperativa inició un ciclo de charlas educativas en las escuelas de la región

Toda la zona. El 4 de noviembre, el Banco de Sangre de la Cooperativa de Servicios Públicos cumplirá 30 años y, en el marco de esta celebración, la entidad puso en marcha una campaña de concientización destinada a toda la comunidad.

Como parte de esta iniciativa, comenzó un ciclo de charlas educativas destinadas a establecimientos de Nivel Primario de la región.

Los encuentros son encabezados por la directora del Banco de Sangre, Dra. Gabriela Fanin, y están destinados principalmente a alumnos de Sexto Grado. Durante las jornadas se abordan distintos ejes vinculados con la donación de sangre y la importancia de contar con donantes voluntarios que permitan sostener este servicio esencial.

Las charlas

Durante cada encuentro, los alumnos observan un material audiovisual didáctico en el que se explica el proceso de donación de sangre, desde el momento en que una persona decide convertirse en donante hasta el destino de la sangre recolectada.

El material funciona como disparador para que los estudiantes puedan realizar preguntas y plantear sus inquietudes.

En muchos casos, los alumnos no conocen la existencia del Banco de Sangre de la Cooperativa, por lo que las charlas también representan una oportunidad para acercarlos a la institución y explicarles el trabajo que se desarrolla desde hace casi tres décadas.

A su vez, se refuerza la importancia del donante voluntario como protagonista de un sistema solidario que permite ayudar a otras personas y, en muchos casos, salvar vidas.

30 años de compromiso

El Banco de Sangre de la Cooperativa nació hace casi tres décadas con el objetivo de dar respuesta a una necesidad concreta de la comunidad y brindar un servicio que, con el paso de los años, se convirtió en una referencia para la región.

Durante los primeros meses se llevó adelante una campaña de afiliación puerta a puerta, hasta alcanzar los 1.000 adherentes necesarios para poner en marcha la iniciativa.

Con el tiempo, el Banco de Sangre se fue consolidando y sumando nuevos servicios, como la Unidad de Traslado y el Banco de Elementos Ortopédicos, que actualmente forman parte de la Red Bienestar Cooperativo, junto con el servicio de Sepelios y el Subsidio por Fallecimiento.

En el marco de los 30 años, la Cooperativa continúa generando acciones para acercar esta historia a las nuevas generaciones, promover la participación de la comunidad y poner en valor el compromiso solidario que permitió construir y sostener este servicio durante casi tres décadas.

El objetivo es que cada vez más personas conozcan la importancia de donar sangre y puedan sentirse parte de un logro colectivo que hoy constituye una experiencia destacada dentro del movimiento cooperativo de la provincia.

18-08-2026