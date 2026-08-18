Una semana corta que empezó con dos choques

Toda la zona. Este martes se produjeron dos hechos de tránsito: uno en Jesús María y otro en Colonia Caroya.

A las 6:20, en la esquina de La Florida y Santa Fe, de Jesús María, un Fiat Cronos colisionó con una motocicleta Motomel Skua 150 cc.

El conductor del rodado menor, de 45 años de edad, sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Regional Vicente Agüero para una mejor valoración.

A las 13, en la intersección de las calles 47 y 10, de Colonia Caroya, colisionaron una camioneta Ford F-100, conducida por un hombre de 57 años, y una motocicleta Guerrero CG 150 cc, conducida por una mujer de 23.

A raíz del impacto, la conductora del rodado menor resultó lesionada, siendo asistida por el servicio de emergencias y diagnosticada con herida cortante en pierna derecha, por lo que fue trasladada al Hospital de Jesús María.

18-08-2026