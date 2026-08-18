Una semana corta que empezó con dos choques

Al comenzar la jornada fue denunciado uno en B° La Florida, de Jesús María; y pasado el mediodía fue el segundo, en Colonia Caroya. En los dos hubo motociclistas lesionados.
18 de agosto de 2026

Toda la zona. Este martes se produjeron dos hechos de tránsito: uno en Jesús María y otro en Colonia Caroya.

A las 6:20, en la esquina de La Florida y Santa Fe, de Jesús María, un Fiat Cronos colisionó con una motocicleta Motomel Skua 150 cc.

El conductor del rodado menor, de 45 años de edad, sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Regional Vicente Agüero para una mejor valoración.

A las 13, en la intersección de las calles 47 y 10, de Colonia Caroya, colisionaron una camioneta Ford F-100, conducida por un hombre de 57 años, y una motocicleta Guerrero CG 150 cc, conducida por una mujer de 23.

A raíz del impacto, la conductora del rodado menor resultó lesionada, siendo asistida por el servicio de emergencias y diagnosticada con herida cortante en pierna derecha, por lo que fue trasladada al Hospital de Jesús María. 

18-08-2026

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