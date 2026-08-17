La Fiesta de las Comidas Típicas alcanzó altos índices de satisfacción entre el público

Colonia Caroya. La ciudad recibió gran cantidad de turistas atraídos por la 30ª edición de la Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses, que ofreció dos jornadas de gastronomía y espectáculo en la plaza Nicolás Avellaneda.

Una encuesta realizada por el Centro Estadístico de la Municipalidad, en una muestra sobre 200 asistentes, confirmó lo que se percibía en cada mesa: la Fiesta fue un éxito como experiencia gastronómica-turística.

La evaluación general del evento alcanzó un promedio de 4,79 estrellas sobre 5, con el 97,5 por ciento de las respuestas ubicadas en las dos categorías más altas -cuatro y cinco estrellas-.

A su vez, ningún encuestado calificó la fiesta por debajo de las tres estrellas.

Otros datos importantes son que el 99,5 por ciento afirmó que volvería a participar de la fiesta y el 97,5 que volvería a visitar Colonia Caroya.

En términos de promoción boca a boca, la totalidad de los encuestados recomendaría el evento a otras personas.

La limpieza y la atención, lo más elogiado

Consultados por diez aspectos concretos de la organización, los asistentes calificaron a todos por encima de las 4,4 estrellas, siendo cinco la máxima puntuación.

Limpieza: 4,94

Calidad de atención: 4,87

Ambiente y decoración: 4,83

Organización y señalización: 4,74

Variedad de comidas: 4,72

Rapidez y atención en las cajas: 4,7

Espectáculos: 4,51

Precios: 4,49

Los espacios complementarios también recibieron una excelente devolución: la Feria de Emprendedores y el Parque de Diversiones promediaron 4,67 estrellas, los food trucks 4,51 y la Exposición de Autos Antiguos 4,49.

Los platos más celebrados

Entre quienes efectivamente consumieron cada propuesta, los platos mejor puntuados fueron:

Achicoria con cicine: 4,83

Chorizo con polenta: 4,79

La picada: 4,75

Los postres: 4,71

Pastas de especialidad: 4,62

Frico: 4,58

Codeguín con polenta: 4,39

De cara a la próxima edición, casi la mitad de los encuestados (47,5%) respondió que no agregaría ninguna comida nueva, señal de conformidad con la oferta actual.

Entre quienes sí propusieron incorporaciones, las más mencionadas fueron otras pastas (19,6%), risotto y panini o sándwiches (13,7% cada uno) y menúes vegetarianos (12,3%).

Perfil de los asistentes

El público estuvo compuesto por un 59,3 por ciento de mujeres y un 40,7 de varones, con una edad promedio de 43,5 años.

Se trata de una asistencia marcadamente intergeneracional: el 21,1% tenía entre 18 y 35 años, el 42,6% entre 36 y 55, y el 24,5% más de 55.

Poco más de la mitad de los asistentes (51,5%) fueron visitantes a Colonia Caroya.

La ciudad de Córdoba fue el principal centro emisor (27% del total), seguida por Jesús María y numerosas localidades del interior provincial.

También se registraron visitantes de Corrientes, Salta, Formosa, La Rioja y Entre Ríos.

Para el 36,8%, esta fue su primera visita a Colonia Caroya: la fiesta funcionó, así, como una puerta de entrada al destino.

El 27% supo del evento por amigos o familiares. Muy cerca aparecen las redes sociales, con Instagram como principal canal (26%), Facebook (5,9%) y otras plataformas (4,4%). Por la publicidad local -flyers y carteles- se enteró el 21,6%.

Cuánto se quedan y cuánto gastan

La permanencia promedio en el predio fue de tres horas y más de la mitad lo hizo más tiempo.

El gasto promedio por persona fue de 53.848 pesos, con una mediana de 42.500 pesos.

El 85,3 por ciento consideró que los precios de los productos eran razonables.

En cuanto a los medios de pago, el efectivo sigue siendo mayoritario (45,1%), seguido por las apps de pago (21,6%), la tarjeta de débito (17,2%), la transferencia (13,2%) y la tarjeta de crédito (2,9%).

El 37,7 por ciento de los asistentes compró productos típicos y artesanías.

17-08-2026