La nueva Terminal de Jesús María será inaugurada el 26 de agosto

Jesús María. La Municipalidad confirmó el viernes que la inauguración de la nueva Terminal de Omnibus será el 26 de agosto. Cabe recordar que se especulaba con la posibilidad de que fuera el miércoles 19, pero se aplazó una semana.

Recorridos de los colectivos.

El gobierno local también confirmó cuáles serán los recorridos de las empresas de transporte desde su ingreso a la ciudad hasta la Terminal y los lugares donde se emplazarán las paradas para ascenso y descenso de pasajeros.

En líneas generales, se buscó mantener los trayectos existentes y garantizar la conexión con el sector céntrico y las instituciones educativas.

Los colectivos provenientes de Córdoba ingresarán por la Ruta Nacional 9 y circularán por la colectora, pararán frente a la rotonda de la Av. San Martín, de Colonia Caroya, y continuarán por la colectora y la Ruta Nacional 9 hasta ingresar por Ameghino. Desde allí continuarán hacia la rotonda del cruce con la Av. Juan B. Justo y la recorrerán en sentido Norte-Sur hasta la Av. 28 de Julio, de donde ingresarán a la nueva Terminal.

De la Terminal con destino a Córdoba no ingresarán al centro, sino que saldrán directamente por Av. 28 de Julio hasta Belgrano, desde donde accederán a la Ruta Nacional 9.

A su vez, los omnibus provenientes de las Sierras Chicas ingresarán por la Ruta E-66 y continuarán hasta la rotonda de Colonia Caroya, desde donde harán el mismo recorrido que los que vienen de Córdoba.

Desde la Terminal hacia la Sierras Chicas no recorrerán el centro, sino que saldrán directamente a la Av. 28 de Julio.

Las unidades que llegan de Colonia Caroya también girarán en la colectora Norte para acceder al centro por Ameghino y seguir el trayecto de las restantes.

La salida desde la Terminal será por Av. 28 de Julio y Av. San Martín, directa.

Sólo de la Empresa Colonia Tirolesa tendrá un recorrido especial: irá por Av. 28 de Julio hasta Av. Juan B. Justo y girará en Chile hasta la Ruta Nacional 9, por donde accederá a Pedro J. Frías por Paraguay, para continuar hacia la rotonda de la Av. San Martín.

Los servicios que arriben desde las localidades del Norte harán el mismo recorrido que en la actualidad –Bv. Eusebio Agüero/ Paseo del Huerto/ Av. Laprida-, sólo que al llegar a la vieja Terminal seguirán derecho hasta tomar la Av. Juan B. Justo y la Av. 28 de Julio.

Para ir de la Terminal hacia el Norte harán el mismo recorrido en sentido inverso.

Las empresas de larga distancia no ingresarán al centro de la ciudad: Desde Córdoba, al llegar a la rotonda de Colonia Caroya tomarán la Av. San Martín en sentido Este-Oeste y la Av.28 de Julio.

En tanto, los colectivos provenientes del Norte ingresarán desde la Ruta Nacional 9 por la calle Paraguay a Pedro J. Frías, por donde continuarán hasta la Av. San Martín para llegar a la Av. 28 de Julio.

En sus recorridos no tendrán paradas intermedias.

Paradas en la ciudad.

Las paradas urbanas de los colectivos que ingresen desde el Norte estarán en:

Bv. Agüero entre Alberdi y Mariano Moreno

Bv. Agüero entre Acosta y López y Planes

Paseo del Huerto y 25 de mayo

Av. Laprida (frente a antigua Terminal)

Av. Juan B. Justo (1° kiosco)

Av. Juan B. Justo (colegio Sarmiento)

Av. Juan B. Justo (2° kiosco)

A su vez, las de los que salen hacia el Norte se ubicarán en:

Av. Juan B. Justo y Perú

Av. Laprida (ex dársena de taxis, frente a la Terminal vieja).

Paseo del Huerto y 25 de mayo.

Bv. Agüero, entre Italia y España

Bv. Agüero, entre Mariano Moreno y Alberdi

En tanto, los colectivos que lleguen desde Córdoba y las Sierras Chicas tendrán paradas urbanas en:

Ameghino, entre Mariano Moreno y Vicente Agüero

Ameghino e Italia, frente a la Parroquia

Av. Juan B. Justo (1° kiosco)

Av. Juan B. Justo (colegio Sarmiento)

Av. Juan B. Justo (2° kiosco)

Desde la Terminal, sólo la Empresa Colonia Tirolesa parará en:

Chile, antes de Italia

Chile, antes de Vicente Agüero

Sobre la Av. 28 de Julio habrá ocho paradas, cuatro en cada sentido de circulación. Estarán:

Frente a la As, Educativa Pío León

En calle La Rosa, frente a Gendarmería

En Alto Los Molinos

En El Tala

17-08-2026