Llaryora participará de dos veladas en Villa Tulumba y San José de la Dormida

Toda la zona. El intendente Raúl Casas recibirá en Villa Tulumba al gobernador Martín Llaryora, quien participará de una Velada Patria.

En ese marco, Llaryora entregará una ambulancia destinada al Hospital Municipal y un desfibrilador, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y atención sanitaria de la localidad.

Además, anunciará créditos para la construcción de seis viviendas, destinados a acompañar a familias de Villa Tulumba en el acceso a la casa propia.

La Velada Patria constituye uno de los encuentros tradicionales de la localidad, tierra natal del Granadero Márquez, y tendrá como eje el homenaje a la figura y el legado del General José de San Martín, fallecido el 17 de agosto de 1850.

La agenda del primer mandatario provincial finalizará en San José de la Dormida, con un Fogón Patrio que constituirá la actividad de cierre de la jornada conmemorativa por el 17 de agosto.

En la localidad, que cuenta con 5.823 habitantes, y junto al intendente interino César Bustos, el gobernador anunciará un crédito para la construcción de seis viviendas.

17-08-2026