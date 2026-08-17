El servicio de transporte urbano que va a Los Nogales ingresará por la nueva Terminal

La Empresa Jesús María mantendrá sus tres recorridos principales sin cambios y sumará el paso por la nueva Terminal en el servicio que conecta con Los Nogales.
17 de agosto de 2026

Jesús María. El servicio de transporte urbano de pasajeros mantendrá sin cambios tres de sus recorridos principales, que conectan el centro de la ciudad con los barrios y localidades cercanas.

Como parte de la puesta en funcionamiento de la nueva Terminal, el recorrido de Los Nogales sumará el paso frente al edificio, tanto en el trayecto de ida como de regreso.

El ingreso y egreso se realizará por las calles José M. Estrada, San Juan y Miguel Juárez.

Además, sumará una parada sobre calle San Juan, frente a la Terminal.

Este trayecto vincula el área central con Los Nogales y zonas próximas a la Av. 28 de Julio, además de Pueblo Nuevo.

17-08-2026

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