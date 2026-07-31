El domingo se realizará un recorrido en bicicleta por las casonas más emblemáticas de la región

Toda la zona. Las Municipalidades de Jesús María y Sinsacate realizarán el encuentro “En Bici entre Casonas y Relatos”, un recorrido turístico en bicicleta con el objetivo de promover el patrimonio arquitectónico e histórico de ambos lugares.

La actividad se llevará a cabo el domingo. Los participantes realizarán un circuito guiado, cuyo punto de partida será el Museo de la Ciudad Luis Biondi.

Incluirá: la Torre Céspedes, las casonas vinculadas a la Estancia de Jesús María, el Castillo del Seminario Menor, la Casa del Poeta, el Almacén Don Cristóbal, Casa Parma, Casa Nóbile y la Casa Blanca, construcciones que forman parte del patrimonio arquitectónico de la región.

La propuesta busca que, a través de un paseo recreativo al aire libre, los participantes puedan conocer la historia de estas construcciones, descubran relatos y curiosidades sobre sus orígenes y valoren el legado cultural que aún permanece en pie.

La actividad está destinada a todo el público. Quienes deseen utilizar la bicicleta de turismo deberán tener 12 años y asistir acompañados por un adulto responsable.

Quienes no cuenten con bicicleta podrán utilizar una de las bicicletas de turismo que dispondrá la organización. El servicio tendrá un cupo de 10 bicicletas, por lo que será necesario presentar el DNI al momento del préstamo.

La participación es gratuita, con inscripción previa, comunicándose al Cel. 3525 539014.

31-07-2026