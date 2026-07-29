Harán prótesis dentales gratuitas a vecinos de Colonia Caroya

Colonia Caroya. La Municipalidad puso en marcha la segunda convocatoria del año para su programa de prótesis dentales gratuitas, una iniciativa orientada a mejorar la salud bucal e integral de la comunidad.

La propuesta está destinada a vecinos de todas las edades que residan en la ciudad y no cuenten con cobertura de obra social.

Para acceder, los interesados deberán solicitar un turno de revisión en el Dispensario de Malabrigo, ubicado en Calle 172 (Marcos Perdía) 789.

La atención para el otorgamiento de turnos se realizará por la tarde, a partir de las 13, los días 29 y 30 de julio, jueves 6 y lunes 10 de agosto.

En esta etapa se otorgarán 40 turnos para revisiones evaluativas, a partir de las cuales 15 personas ingresarán de manera efectiva al programa de prótesis. Durante la cita en el Centro de Salud se brindarán todas las explicaciones sobre los pasos a seguir en el proceso.

Para consultas e información general, se encuentra disponible la línea telefónica del dispensario: 461184.

29-07-2026