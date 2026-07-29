En Colonia Caroya conmemoran el Mes del Cooperativismo con un acto de homenaje y reconocimiento

Colonia Caroya. En el marco de las actividades por el Mes del Cooperativismo, la Municipalidad adhiere al homenaje que el Banco Credicoop Coop. Ltdo. realizará este jueves a las 18:30 en el salón de Batutto Bodegón Italiano -Av. San Martín y Calle 22-.

Durante el encuentro, se recordará a los integrantes de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong Ltda. y de la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA) que, en enero de 1974, viajaban hacia Colonia Caroya para conocer el funcionamiento del supermercado de la Cooperativa La Caroyense cuando se produjo un trágico hecho sobre la Ruta 9.

La jornada buscará rescatar la memoria histórica y la verdad detrás de aquel suceso.

También se rendirá homenaje a la familia Tay, en especial el esfuerzo y el compromiso de Juan Carlos y Celina en la recuperación y puesta en funcionamiento de la histórica Bodega La Caroyense

Un poco de historia.

El 23 de enero de 1974, cuatro integrantes de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong Ltda. (provincia de Santa Fe) y un directivo de la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (Faca), de Rosario viajaron a Colonia Caroya a ver el funcionamiento del supermercado de la Cooperativa La Caroyense, cuyo modelo pretendían replicar.

En un parador de la Ruta 9, en Pilar, se detuvieron a almorzar. Iban en un Ford Falcon rojo.

El mismo día, en el mismo parador, unos minutos antes estuvieron otras cinco personas, de la Policía Federal. También iban en un Ford Falcon rojo. Antes de ingresar al local, guardaron en el baúl del auto sus armas, todas de grueso calibre, para evitar tener inconvenientes.

Eran tiempos de tensión entre el gobierno central de Juan Domingo Perón y el provincial, de Ricardo Obregón Cano; y entre organizaciones armadas, políticas y sociales. Quizá por ese motivo, un vecino de Pilar que vio a los policías esconder sus armas llamó a la comisaría local y denunció el hecho.

Los federales fueron interrogados y detenidos unas horas. Entre tanto, los cooperativistas emprendieron nuevamente su viaje.

En la ruta, un patrullero los cruzó en sentido contrario, dio la vuelta y los persiguió. En el kilómetro 674, cuerpo a tierra, los esperaban agazapados unos 20 efectivos del Comando Radioeléctrico de Córdoba y los ametrallaron. Tres murieron y dos fueron liquidados a quemarropa. Un camionero vio todo.

Más tarde pasaron los policías federales, quienes observaron cuando los policías plantaban armas viejas “ni siquiera en condiciones de funcionar”.

El informe del Comando Radioeléctrico decía que la Policía de Córdoba se había tiroteado con un grupo de subversivos, muertos tras el enfrentamiento. El desenlace de la historia será contado en este encuentro.

29-07-2026