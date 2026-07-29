En medio de la neblina de la madrugada, hubo dos accidentes en la Ruta 9

Toda la zona. Dos hecho de tránsito se produjeron este miércoles en la Ruta Nacional 9.

A las 6:45, en el Km 729, un camión Mercedes Benz con acoplado, cargado con 28 toneladas de bentonita, volcó.

El conductor, un hombre de 21 años, manifestó que el siniestro se produjo al bloquearse una rueda durante una maniobra de frenado sobre la calzada húmeda.

Fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias, sin presentar lesiones.

Trabajó personal policial, Caminera y Caminos de las Sierras, en condiciones complicadas por la niebla reinante en la madrugada y primeras horas de la mañana, que reducía notoriamente la visibilidad.

A las 8, en el Km 733, entre la Estación de Peaje de Juárez Celman y Jesús María, un automóvil Peugeot sufrió un despiste.

Su conductora, una mujer de 47 años, fue asistida por el servicio de emergencias, presentando escoriaciones en una mano. La trasladaron al Hospital Regional Vicente Agüero para una mejor valoración médica.

29-07-2026