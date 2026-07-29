La Cooperativa quiere instalar un crematorio en la zona: el plan A es Tronco Pozo

La Cooperativa de Servicios Públicos mantuvo este miércoles la primera reunión con un grupo de concejales de Colonia Caroya para presentarles el anteproyecto de construcción de un crematorio.

La iniciativa se conoció hace un mes, cuando la entidad envió una primera nota al cuerpo legislativo.

La intención de la entidad es comprar el predio donde funcionó el Matadero Municipal, ubicado sobre calle Pedro Patat Sur y calle 152, a orillas del río Carnero. Ese espacio de 4,5 has. pertenece a la Municipalidad y está en desuso.

En el encuentro con los ediles (estuvieron presentes solo cuatro, ya que era una comisión), el Presidente del Consejo de Administración, Pablo Navone, dio algunos detalles más.

Explicó que, además del crematorio (destinado a seres humanos y animales), también incluye la puesta en valor de la ribera y la instalación, en una segunda etapa, de un parque de energía solar.

En ese sector de la calle Patat no hay gas natural, por lo que es intención de la Cooperativa llevar el servicio.

Es por ello que hace unos 20 días se reunió con el Centro Vecinal Tronco Pozo para anunciar el anteproyecto y anunciar la posible llegada del gas para ese corredor en caso que la idea prospere.

Con respecto a la energía, piensan autoabastecerse con los paneles.

Ante la inquietud de los concejales sobre el posible perjuicio ambiental, respondieron que "habrá impacto nulo", ya que usarán nuevas tecnologías y deberán cumplir para el funcionamiento con varias leyes provinciales.

Asimismo le pidieron al cuerpo legislativo que redacten una ordenanza con las condiciones que deberían cumplir a nivel local.

Desde la Coope dieron el ejemplo del crematorio en Villa del Rosario, también administrado por la Cooperativa de esa localidad del sur.

Navone explicó que el mejor lugar para ese proyecto es el predio de Tronco Pozo, aunque advirtió que en caso que Caroya rechace la idea, tienen plan B y C en Jesús María y Sinsacate.

Una de las razones que divulgó la entidad para pensar en la sustentabilidad de la idea es que desde la empresa funeraria local tienen la estadística que dos de cada tres personas que fallecen son cremados en Colonia Tirolesa, el crematorio más cercano.

Por ahora, solo se concretó una primera reunión y considerando que el objetivo de la Cooperativa es hacerlo en un sitio municipal, el proceso burocrático demandará bastante tiempo hasta una posible aprobación.

Los ediles solo se limitaron a escuchar y a asegurar que buscarán toda la legislación vigente provincial y local para saber si en esa zona se puede permitir una actividad de esa característica.

En las redes sociales y en grupos de WhatsApp, algunos vecinos ya se manifestaron en contra del proyecto.