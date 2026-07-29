Autocrédito celebra sus 40 años e invita a emprendedores a ser parte de su expansión

En el marco de su 40° aniversario, Autocrédito continúa fortaleciendo su plan de expansión nacional con la incorporación de nuevas Agencias Oficiales en distintos puntos del país. Como parte de esta estrategia, la compañía busca emprendedores, empresarios e inversores de Río Cuarto y de toda la provincia interesados en desarrollar un negocio propio con el respaldo de una empresa consolidada y un modelo comercial probado.

Con presencia en todo el territorio nacional, Autocrédito se ha consolidado como una de las principales compañías del sector de sistemas de capitalización, acompañando desde hace cuatro décadas a miles de familias argentinas en el acceso a autos, motos, viviendas, dinero en efectivo y packs para el hogar mediante planes de capitalización.

El modelo de Agencias Oficiales permite a los emprendedores liderar una unidad de negocios propia, comercializando los productos de la compañía con el acompañamiento permanente de un equipo especializado, capacitación continua y herramientas comerciales desarrolladas para potenciar el crecimiento de cada agencia.

Bajo el lema "Crecé haciendo crecer", la empresa promueve un modelo que combina desarrollo empresarial con impacto positivo, generando oportunidades tanto para quienes emprenden como para las personas que buscan concretar sus proyectos a través del sistema de capitalización.

Según las proyecciones de la compañía, el modelo presenta un recupero estimado de la inversión en aproximadamente 18 meses y una facturación anual promedio por Agencia Oficial que ronda los *$1.181.198.628*, posicionándose como una alternativa de inversión de alto potencial para quienes buscan desarrollar un negocio de largo plazo.

Como parte de esta etapa de expansión, Autocrédito ofrece condiciones comerciales preferenciales para las nuevas Agencias Oficiales en plazas seleccionadas, entre las que se destacan:

* Bonificación del canon de ingreso.

* Bonificación de regalías y canon publicitario durante los dos primeros años de operación.

* Capacitación permanente a través de su Campus Virtual.

* Acompañamiento estratégico, comercial y operativo desde el inicio del proyecto.

"Cumplir 40 años representa mucho más que un aniversario. Es la confirmación de un modelo de negocio que ha demostrado su solidez a lo largo del tiempo y que hoy queremos compartir con nuevos emprendedores de Río Cuarto. Nuestro objetivo es seguir creciendo junto a personas que tengan vocación empresarial y quieran construir una empresa con el respaldo de una marca líder", señalaron desde Autocrédito.

Los emprendedores e inversores interesados en conocer el modelo de Agencias Oficiales pueden solicitar asesoramiento e iniciar el proceso de postulación ingresando en: https://agenteoficial.autocredito.com/