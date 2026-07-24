Un seleccionado de la Liga Regional Colón de Fútbol está participando en la Copa San Luis 2026

Jesús María. La Liga Regional Colón de Fútbol está participando en la Copa San Luis 2026, un importante certamen de fútbol formativo que se disputa del 22 al 25 de julio en el Estadio Provincial Juan Gilberto Funes, de la ciudad de La Punta.

La Selección de la Liga compartirá la competencia con destacados seleccionados juveniles, como la Selección Sub-20 del Ascenso de AFA, la Liga Mendocina de Fútbol y la Liga Sanluiseña de Fútbol.

En su debut, la Liga Regional Colón cayó 1 a 0 ante la Liga Mendocina de Fútbol. El único gol del encuentro fue convertido por Martín Palma.

En el partido, Juan Cruz Brandán fue elegido el jugador destacado. El futbolista de Deportivo Colón recibió la distinción tras una gran actuación.

La entrega del reconocimiento contó con la presencia de Claudio Gugnali, director técnico del Seleccionado Nacional; José Luis Coutinho, dirigente a cargo de la Delegación de AFA; y el Dr. Fernando Marín, presidente del Club Juventud Unida Universitario de San Luis.

La Copa San Luis 2026 es una iniciativa impulsada por el Club Atlético Juventud Unida Universitario, con la coorganización del Gobierno de San Luis, el acompañamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Mesa de Juveniles de Primera Nacional y la Liga Sanluiseña de Fútbol, consolidándose como una verdadera celebración del fútbol formativo federal.

24-07-2026