Jesús María inauguró el Destacamento de Guardaparques de la Reserva Natural y Ecológica Parque del Oeste

Jesús María. La Municipalidad inauguró este viernes el Destacamento de Guardaparques de la Reserva Natural y Ecológica Parque del Oeste, un nuevo espacio destinado a fortalecer el trabajo del equipo de guardaparques.

La actividad comenzó con una propuesta educativa protagonizada por estudiantes del C.E. José Manuel Estrada, quienes participaron de una búsqueda del tesoro por la reserva. A lo largo de la experiencia conocieron los senderos, las especies nativas, las normas de cuidado y la importancia de proteger este entorno natural.

Como cierre, los niños participaron del descubrimiento del cartel del nuevo destacamento y recibieron credenciales que los reconocen, simbólicamente, como Guardianes de la Reserva, promoviendo el compromiso con el cuidado del ambiente desde edades tempranas.

El nuevo destacamento funcionará como base operativa para el equipo de guardaparques, fortaleciendo la presencia permanente en el territorio y las tareas de conservación, monitoreo, educación ambiental y acompañamiento a escuelas, vecinos y visitantes.

Además, este espacio constituye el primer paso hacia la creación de un futuro Centro de Interpretación, pensado para ampliar las actividades educativas y acercar a la comunidad información sobre el monte nativo, la biodiversidad, los recursos hídricos y la historia de la reserva.

Durante el acto también se realizó un reconocimiento a quienes hicieron posible la concreción del proyecto, entre ellos la Cooperativa de Servicios Públicos, la Fundación por la Conservación de la Naturaleza, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, vecinos del sector y el equipo de guardaparques.

Finalmente, se llevó a cabo la plantación simbólica de un árbol nativo en homenaje al Ing. Arturo Toledo, quien durante años colaboró con el crecimiento y cuidado de este espacio natural.

En su discurso, el intendente Federico Zárate destacó el compromiso de quienes, tras las inundaciones del año 2000, impulsaron la conservación del Parque del Oeste, que hoy “es una verdadera aula educativa donde se genera conciencia, educación y sentido de pertenencia”.

24-07-2026