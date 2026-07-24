Siniestro vial con una víctima fatal en Sinsacate

Una mujer de unos 60 años murió en la tarde de este viernes en un siniestro vial ocurrido en Ruta Nacional N° 9 km 759, jurisdicción de Sinsacate.

Un Chevrolet Joy, un Citroën C4 Cactus y una Volkswagen Amarok quedaron involucrados.

Por causas que se tratan de establecer, el Chevrolet Joy, en el que se trasladaba una pareja de aproximadamente 60 años de edad, sufrió el mayor impacto, quedando ambos ocupantes atrapados en el habitáculo.

Personal del servicio de emergencias que acudió al lugar constató el fallecimiento de una mujer, que viajaba como acompañante.

Los restantes involucrados fueron asistidos en el lugar, presentando politraumatismos de distinta consideración, sin que, en principio, revistan gravedad.

Trabajan en el operativo efectivos de Policía de Córdoba, Policía Caminera, Gendarmería Nacional, Bomberos y servicios de emergencias, mientras continúan las tareas de asistencia y las pericias para determinar las causas del hecho.