Colonia Caroya capacita a sus gastronómicos

Este lunes dará un Curso de Atención al Cliente en estos comercios de servicios. Será de 9 a 13 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

16 de noviembre de 2025
Curso de atención al cliente en gastronomía

Colonia Caroya. El Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Dario Capitani, y la Municipalidad de la ciudad presentarán una capacitación sobre “Atención al Cliente en Servicios Gastronómicos”. 

Será este lunes, de 9 a 13, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

La carga horaria de la capacitación es de 3 a 4 horas, aproximadamente, y estará a cargo del Sommelier Marcos Francisca.

Los interesados deben inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/RRQgYEhYMuwf8YUS9

