Colonia Caroya capacita a sus gastronómicos

El viento volteó árboles en barrios de Jesús María16 de noviembre de 2025
Defensa Civil trabajó para despejar las calles y realizó controles preventivos. Cayeron 12.2 mm de lluvia.
Este lunes dará un Curso de Atención al Cliente en estos comercios de servicios. Será de 9 a 13 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.16 de noviembre de 2025
Colonia Caroya. El Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Dario Capitani, y la Municipalidad de la ciudad presentarán una capacitación sobre “Atención al Cliente en Servicios Gastronómicos”.
Será este lunes, de 9 a 13, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.
La carga horaria de la capacitación es de 3 a 4 horas, aproximadamente, y estará a cargo del Sommelier Marcos Francisca.
Los interesados deben inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/RRQgYEhYMuwf8YUS9
En el torneo organizado por la Asociación Cordobesa, venció a Talleres 73-54 en el estadio José “Pepe” Nou de Colonia Caroya.
Es por un acuerdo entre la Municipalidad y el CUP. La carrera dura dos años y medio y se puede cursar de forma presencial-híbrida.
En operativos realizados el miércoles y el jueves de la semana pasada encontraron 800 mil dólares y casi 4 mil euros. Hay seis imputados, pero suponen que podría haber más.