Investigan a empresarios de Jesús María por ocultamiento de ingresos y evasión

Jesús María. El fiscal Enrique Senestrari impulsa una causa por presunto contrabando, administración fraudulenta y lavado de dinero.

En ese marco, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) secuestraron más de 800 mil dólares y casi 3 mil euros en varios allanamientos realizados en esta ciudad. El dinero estaba en tres cajas de seguridad de Bancos locales.

También fueron relevados domicilios en barrios privados y varias camionetas de alta gama.

Los investigados son Federico Cadamuro, su esposa y una sobrina, y los despachantes de aduana Pablo Lizarraga y María Teresa García Montaño.

El fiscal Senestrari señaló que los acusados habrían triangulado exportaciones para sub facturar ventas al exterior. Según fuentes de la pesquisa, las maniobras impactaban en registros de Turquía, España, Pakistán, Chile e Italia. Las inconsistencias surgieron al comparar datos locales con registros públicos de Aduanas extranjeras.

Entre los seis señalados figura Martín Eduardo Dell’Oca, un empresario radicado en Miami, con antecedentes en causas vinculadas al fútbol argentino. También están acusados familiares y despachantes aduaneros. No se descarta que la lista de implicados se amplíe.

La causa avanza con el trabajo coordinado entre la fiscalía federal, la Aduana y la PSA.

La investigación apunta a un esquema que habría operado desde Jesús María y tenía ramificaciones en EEUU. Las autoridades buscan determinar el alcance del presunto circuito de evasión y contrabando.

16-11-2025