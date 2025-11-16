El viento volteó árboles en barrios de Jesús María

Defensa Civil trabajó para despejar las calles y realizó controles preventivos. Cayeron 12.2 mm de lluvia.

16 de noviembre de 2025
Jesús María. El viento del sector Sur que se levantó en los primeros minutos de este domingo provocó la caída de dos árboles en barrios de la ciudad.

Uno fue en calle Río Negro al 1443, obstruyendo  la totalidad de la calle y afectando el cableado de Telecom.

Para removerlo y restablecer servicios, trabajaron la Guardia Local, Defensa Civil y el área de Servicios Públicos de la Municipalidad.

El otro se cayó en calle Honduras 930, sin provocar daños, por lo que trabajaron la Guardia Local y Servicios Públicos.

Además, personal de la Guardia Local  y de Defensa Civil realizaron patrullajes de prevención, limpieza y relevamiento del rio, canales y drenajes.

 

Lluvia.

Hasta las 10 de este domingo, las precipitaciones registradas fueron las siguientes: 

Sobre el río Sabta Catalina, en la cuenca alta, 11.6 mm; en la media, 15.2 mm; y en  Colonia Hogar, 20 mm.

Sobre el río Guanusacate, en la cuenca alta, 15 mm; en la media, 22 mm; y en Ascochinga, 12 mm.

En Jesús María, cayeron 12.2 mm.

