El viento volteó árboles en barrios de Jesús María

El viento volteó árboles en barrios de Jesús María16 de noviembre de 2025
Defensa Civil trabajó para despejar las calles y realizó controles preventivos. Cayeron 12.2 mm de lluvia.
Defensa Civil trabajó para despejar las calles y realizó controles preventivos. Cayeron 12.2 mm de lluvia.16 de noviembre de 2025
Jesús María. El viento del sector Sur que se levantó en los primeros minutos de este domingo provocó la caída de dos árboles en barrios de la ciudad.
Uno fue en calle Río Negro al 1443, obstruyendo la totalidad de la calle y afectando el cableado de Telecom.
Para removerlo y restablecer servicios, trabajaron la Guardia Local, Defensa Civil y el área de Servicios Públicos de la Municipalidad.
El otro se cayó en calle Honduras 930, sin provocar daños, por lo que trabajaron la Guardia Local y Servicios Públicos.
Además, personal de la Guardia Local y de Defensa Civil realizaron patrullajes de prevención, limpieza y relevamiento del rio, canales y drenajes.
Lluvia.
Hasta las 10 de este domingo, las precipitaciones registradas fueron las siguientes:
Sobre el río Sabta Catalina, en la cuenca alta, 11.6 mm; en la media, 15.2 mm; y en Colonia Hogar, 20 mm.
Sobre el río Guanusacate, en la cuenca alta, 15 mm; en la media, 22 mm; y en Ascochinga, 12 mm.
En Jesús María, cayeron 12.2 mm.
16-11-2025
Defensa Civil trabajó para despejar las calles y realizó controles preventivos. Cayeron 12.2 mm de lluvia.
En el torneo organizado por la Asociación Cordobesa, venció a Talleres 73-54 en el estadio José “Pepe” Nou de Colonia Caroya.
Es por un acuerdo entre la Municipalidad y el CUP. La carrera dura dos años y medio y se puede cursar de forma presencial-híbrida.
Este lunes dará un Curso de Atención al Cliente en estos comercios de servicios. Será de 9 a 13 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.
En operativos realizados el miércoles y el jueves de la semana pasada encontraron 800 mil dólares y casi 4 mil euros. Hay seis imputados, pero suponen que podría haber más.