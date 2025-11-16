Se podrá cursar la Tecnicatura en Emprendedorismo a mitad de precio

Jesús María. Como parte del trabajo conjunto con el Colegio Universitario Politécnico de Córdoba (CUP) y la Municipalidad, se otorgarán becas del 50 por ciento en la matrícula y la cuota para cursar la Tecnicatura Superior en Emprendedorismo.

La carrera tiene una duración de dos años y medio y se dicta bajo modalidad presencial–híbrida, lo que permite participar en clase o conectarse en vivo desde cualquier lugar.

La propuesta apunta a brindar herramientas concretas para planificar, gestionar y poner en marcha proyectos, acompañando a quienes ya están emprendiendo o quieren iniciar un nuevo camino.

El beneficio está destinado a personas mayores de edad que residan en Jesús María y cumplan con los requisitos de admisión del CUP. Las becas están sujetas a cupo disponible.

Quienes necesiten asistencia para iniciar el proceso de inscripción pueden acercarse a la Oficina de Empleo -Mauricio Yadarola 590- los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 14.

Para conocer más información sobre la Tecnicatura, los interesados deberán ingresar a cup.edu.ar/carreras/emprendedorismo.

16-11-2025