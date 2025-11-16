Se podrá cursar la Tecnicatura en Emprendedorismo a mitad de precio

El viento volteó árboles en barrios de Jesús María16 de noviembre de 2025
Defensa Civil trabajó para despejar las calles y realizó controles preventivos. Cayeron 12.2 mm de lluvia.
Es por un acuerdo entre la Municipalidad y el CUP. La carrera dura dos años y medio y se puede cursar de forma presencial-híbrida.16 de noviembre de 2025
Jesús María. Como parte del trabajo conjunto con el Colegio Universitario Politécnico de Córdoba (CUP) y la Municipalidad, se otorgarán becas del 50 por ciento en la matrícula y la cuota para cursar la Tecnicatura Superior en Emprendedorismo.
La carrera tiene una duración de dos años y medio y se dicta bajo modalidad presencial–híbrida, lo que permite participar en clase o conectarse en vivo desde cualquier lugar.
La propuesta apunta a brindar herramientas concretas para planificar, gestionar y poner en marcha proyectos, acompañando a quienes ya están emprendiendo o quieren iniciar un nuevo camino.
El beneficio está destinado a personas mayores de edad que residan en Jesús María y cumplan con los requisitos de admisión del CUP. Las becas están sujetas a cupo disponible.
Quienes necesiten asistencia para iniciar el proceso de inscripción pueden acercarse a la Oficina de Empleo -Mauricio Yadarola 590- los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 14.
Para conocer más información sobre la Tecnicatura, los interesados deberán ingresar a cup.edu.ar/carreras/emprendedorismo.
En el torneo organizado por la Asociación Cordobesa, venció a Talleres 73-54 en el estadio José “Pepe” Nou de Colonia Caroya.
Este lunes dará un Curso de Atención al Cliente en estos comercios de servicios. Será de 9 a 13 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.
En operativos realizados el miércoles y el jueves de la semana pasada encontraron 800 mil dólares y casi 4 mil euros. Hay seis imputados, pero suponen que podría haber más.