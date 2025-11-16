La Reserva del Bochas se consagró Campeona de la Copa de Oro de Básquetbol

En el torneo organizado por la Asociación Cordobesa, venció a Talleres 73-54 en el estadio  José “Pepe” Nou de Colonia Caroya.

DEPORTE16 de noviembre de 2025
Reserva Bochas básquetbol

Colonia Caroya. La Reserva del Bochas Sport Club se consagró Campeona de la Copa de Oro de la Asociación Cordobesa de Básquetbol.

Venció a Talleres 73-54, en el estadio  José “Pepe” Nou de esta ciudad.

El equipo conducido por Juan La Rivera llegó a la Final luego de la fase de clasificación, donde se metió entre los siete mejores de la Zona A al cabo de las dos ruedas competitivas.

En Semifinales derrotó como visitantes a Universitario de Córdoba.

El plantel está integrado por: Marcos Strasorier (C), Santiago Copetti, Benjamín Palomar, Genaro Roggio, Leonardo Pezzarini, Franco Gallo, Tomás Simón, Roiber Cera, Valentino Roggio, Ezequiel Strasorier, Fabricio Guerra, Lorenzo Guerra, Fernando Guerra, Ezequiel Leguizamón, Francisco Ortega, Mariano Carrizo y Santiago Pecorari.

