La Reserva del Bochas se consagró Campeona de la Copa de Oro de Básquetbol

El viento volteó árboles en barrios de Jesús María16 de noviembre de 2025
Defensa Civil trabajó para despejar las calles y realizó controles preventivos. Cayeron 12.2 mm de lluvia.
En el torneo organizado por la Asociación Cordobesa, venció a Talleres 73-54 en el estadio José “Pepe” Nou de Colonia Caroya.DEPORTE16 de noviembre de 2025
Colonia Caroya. La Reserva del Bochas Sport Club se consagró Campeona de la Copa de Oro de la Asociación Cordobesa de Básquetbol.
Venció a Talleres 73-54, en el estadio José “Pepe” Nou de esta ciudad.
El equipo conducido por Juan La Rivera llegó a la Final luego de la fase de clasificación, donde se metió entre los siete mejores de la Zona A al cabo de las dos ruedas competitivas.
En Semifinales derrotó como visitantes a Universitario de Córdoba.
El plantel está integrado por: Marcos Strasorier (C), Santiago Copetti, Benjamín Palomar, Genaro Roggio, Leonardo Pezzarini, Franco Gallo, Tomás Simón, Roiber Cera, Valentino Roggio, Ezequiel Strasorier, Fabricio Guerra, Lorenzo Guerra, Fernando Guerra, Ezequiel Leguizamón, Francisco Ortega, Mariano Carrizo y Santiago Pecorari.
16-11-2025
Defensa Civil trabajó para despejar las calles y realizó controles preventivos. Cayeron 12.2 mm de lluvia.
En el torneo organizado por la Asociación Cordobesa, venció a Talleres 73-54 en el estadio José “Pepe” Nou de Colonia Caroya.
Es por un acuerdo entre la Municipalidad y el CUP. La carrera dura dos años y medio y se puede cursar de forma presencial-híbrida.
Este lunes dará un Curso de Atención al Cliente en estos comercios de servicios. Será de 9 a 13 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.
En operativos realizados el miércoles y el jueves de la semana pasada encontraron 800 mil dólares y casi 4 mil euros. Hay seis imputados, pero suponen que podría haber más.
Agustín Jure fue el héroe de la jornada. Con un triple suyo, sobre la chicharra, el equipo del Lote XV se impuso 81-80 y sostuvo su invicto: tres triunfos al hilo.
Es la penúltima de la fase clasificatoria. Los equipos que juegan el Regional adelantaron sus partidos. Deportivo Colón y Quirquinchos Verdes ya están en Semifinales.
El equipo del Lote XV de Colonia Caroya perdió 87 a 55.