El Clausura de la Liga Regional Colón entra en etapa de definiciones

El Festival de Doma y Folklore empezó a vender Espacios VIP10 de noviembre de 2025
Son dos zonas preferenciales, con comida y bebida libre, accesos diferenciados y sanitarios exclusivos.
El fin de semana se completó la fecha 15. En Primera, A.A. Falucho cayó ante Quirquinchos Verdes y complicó sus chances de clasificar a las Semifinales.DEPORTE10 de noviembre de 2025
Toda la zona. Al Torneo Clausura de la Liga Regional Colón de Fútbol le quedan dos fechas de la fase clasificatoria y la lucha por ingresar a las Semifinales se intensifica.
El fin de semana se completó la fecha 15 de la Primera División, donde adelantas sus compromisos los equipos que están jugando el Torneo Regional Amateur.
A.A. Falucho cayó 2 a 0 ante Quirquinchos Verdes y complicó sus chances de clasificar a la siguiente instancia. Este era un partido decisivo para las aspiraciones de ambos, ya que el club de las Sierras Chicas también estaba prendido en el lote de los de arriba,
Por su parte, Colón de Totoral –llegó con los mismos puntos que el azulgrana, pero quinto por diferencia de goles- derrotó a Juventud Agraria Colón por 2 a 1.
Santa Elena le ganó 3 a 2 a San Cayetano y Sp. Tirolesa se impuso sobre Parque Guerrero por 3 a 0.
En una fecha con muchos goles, San Martín empató 3 a 3 con 2 de Abril.
Finalmente, Alianza venció a Independiente de Totoral por 4 a 3.
Deportivo Colón tuvo fecha libre, pero sigue liderando la tabla de posiciones, con 35 puntos.
Los escolta Quirquinchos Verdes con 32 y completa el podio Bochas Sport Club, con 30. Cuarto, con un partido más y 29 unidades, quedó Colón de Totoral.
Si el torneo terminará hoy, estos serían los clasificados a Semifinales.
Con 26 puntos están A.A. Falucho y Sp. Tirolesa, este último con un partido menos.
Torneo Regional Amateur
Los equipos que representan a la Liga Regional Colón en este campeonato jugaron la cuarta fecha del Grupo 6.
Deportivo Colón derrotó 1 a 0 al Bochas Sport Club, con gol del Maxi Baldissone. Con este resultado, el equipo del Lote XV se queda afuera de la siguiente instancia.
Deportivo Colón, en cambio, lucha por la punta con Universitario, que venció 2 a 0 a Ilusión del Norte, de Sebastián Elcano.
10-11-2025
Es el conductor del VW Gol Trend que atropelló y abandonó a Milagros del Rosario Utrera, en la Calle 46. En los primeros análisis presentaba halitosis alcohólica.
La conductora del Ford Ka que hizo un periplo descontrolado el domingo al mediodía permanece internada en el área de Psiquiatría del Hospital Vicente Agüero.
Un Ford Ka embistió a una mujer y a un auto que asistían al sepelio de Milagros Utrera. Se dio a la fuga y en Colonia Caroya se estrelló contra un acoplado estacionado.
En el estadio José “Pepe” Nou, el equipo caroyense doblegó al de La Rioja, en el marco de la tercera fecha de la Conferencia Norte.
Subió a lo más alto del podio para acariciar el título de la MR. Santiago Baldo abandonó a la mitad de la segunda etapa. Santiago Cavello salió cuarto y se afianza en el campeonato.
Pondrá 77 puntos en juego, antes del Gran Premio que cerrará la temporada. Miguel Patat, Santiago Cavello, Santiago Baldo y Matías Cardano llegan en los podios.