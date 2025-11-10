El Clausura de la Liga Regional Colón entra en etapa de definiciones

Toda la zona. Al Torneo Clausura de la Liga Regional Colón de Fútbol le quedan dos fechas de la fase clasificatoria y la lucha por ingresar a las Semifinales se intensifica.

El fin de semana se completó la fecha 15 de la Primera División, donde adelantas sus compromisos los equipos que están jugando el Torneo Regional Amateur.

A.A. Falucho cayó 2 a 0 ante Quirquinchos Verdes y complicó sus chances de clasificar a la siguiente instancia. Este era un partido decisivo para las aspiraciones de ambos, ya que el club de las Sierras Chicas también estaba prendido en el lote de los de arriba,

Por su parte, Colón de Totoral –llegó con los mismos puntos que el azulgrana, pero quinto por diferencia de goles- derrotó a Juventud Agraria Colón por 2 a 1.

Santa Elena le ganó 3 a 2 a San Cayetano y Sp. Tirolesa se impuso sobre Parque Guerrero por 3 a 0.

En una fecha con muchos goles, San Martín empató 3 a 3 con 2 de Abril.

Finalmente, Alianza venció a Independiente de Totoral por 4 a 3.

Deportivo Colón tuvo fecha libre, pero sigue liderando la tabla de posiciones, con 35 puntos.

Los escolta Quirquinchos Verdes con 32 y completa el podio Bochas Sport Club, con 30. Cuarto, con un partido más y 29 unidades, quedó Colón de Totoral.

Si el torneo terminará hoy, estos serían los clasificados a Semifinales.

Con 26 puntos están A.A. Falucho y Sp. Tirolesa, este último con un partido menos.

Torneo Regional Amateur

Los equipos que representan a la Liga Regional Colón en este campeonato jugaron la cuarta fecha del Grupo 6.

Deportivo Colón derrotó 1 a 0 al Bochas Sport Club, con gol del Maxi Baldissone. Con este resultado, el equipo del Lote XV se queda afuera de la siguiente instancia.

Deportivo Colón, en cambio, lucha por la punta con Universitario, que venció 2 a 0 a Ilusión del Norte, de Sebastián Elcano.

10-11-2025