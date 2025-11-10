Claudio Toneatto fue trasladado a Córdoba y estará ahí mientras se hacen las pericias

Colonia Caroya. Claudio Adrián Toneatto, de 22 años, permanece en el Establecimiento Penitenciario Nº 9 – Unidad de Contención del Aprehendido, desde el sábado, día en el que atropelló con el VW Gol Trend que conducía atropelló a Milagros del Rosario Utrera, quien iba en bicicleta por la Calle 46.

El joven no se detuvo a auxiliarla y se presentó dos horas más tarde en la Comisaría de esta ciudad, acompañado por sui madre.

Por directiva de la Fiscalía Jesús María, imputado de Homicidio Culposo Agravado, está alojado en ese lugar, dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba, a disposición de la Justicia.

Su permanencia en ese complejo durará lo que lleve el proceso judicial.

El Jefe de la Unidad Regional Departamental Colón de la Policía, Crio. Jesús Maldonado, dijo a Radio Jesús María que se aguarda el examen toxicológico, pero que en el análisis clínico que le practicó un facultativo al ser detenido presentaba halitosis alcohólica.

Marcha por Justicia.

Entretanto, familiares y allegados de Milagros del Rosario Utrera harán una marcha en el Paseo de los Artesanos, “para que no quede impune esto y para que se haga Justicia”, dijo Alejandro Andrada, pareja de la joven trágicamente fallecida.

“No me la van a devolver a Milagros, pero por lo menos que se haga Justicia; si hay una persona con poder que se haga Justicia, que no quede impune”, añadió.

