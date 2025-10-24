BUSQUEDA LABORAL PARA PUESTO ADMINISTRATIVO CONTABLE

Hacer click para ver más detalles. Interesados enviar CV al 3525 419537

AVISOS CLASIFICADOS24 de octubre de 2025
Administrativo

Requisitos:

  • Mayor de 23 años
  • Título universitario en Administración de Empresas o afín
  • Disponibilidad presencial: 8 horas de lunes a viernes, sábado medio día
  • Amplios conocimientos en paquete de Office
  • Movilidad

Localización

  • Empresa de servicios y transporte en Sinsacate

Último momento
Elecciones Legislativas

El domingo, Elecciones Legislativas Nacionales

24 de octubre de 2025

Las municipalidades de la micro región publicaron la distribución de votantes en cada escuela. Las oficinas del Registro Civil abrirán con horario extendido para consultas y retiro de DNI.

Te puede interesar
Síntesis del día