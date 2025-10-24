ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL

Jesús María, centro. Tucumán 477 casi John Kennedy. La mejor cuadra céntrica

Alquiler local comercial
  • Superficie: 35 m2
  • Baño, kitchenette, vidriera con rejas, luz eléctrica, sin gas natural. No apto para gastronomía.

Ideal para tu próximo negocio!

Consultas, requisitos y entrevistas: Tel. 0351 3505446

Elecciones Legislativas

El domingo, Elecciones Legislativas Nacionales

24 de octubre de 2025

Las municipalidades de la micro región publicaron la distribución de votantes en cada escuela. Las oficinas del Registro Civil abrirán con horario extendido para consultas y retiro de DNI.

