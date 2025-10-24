ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL

La Liga Regional Colón adelantó los partidos de Primera y ReservaDEPORTE24 de octubre de 2025
La decisión se tomó por la realización de las Elecciones. El sábado jugarán las Inferiores y el Femenino. Se suspendió la fecha de la Copa de Oro.
Jesús María, centro. Tucumán 477 casi John Kennedy. La mejor cuadra céntricaAVISOS CLASIFICADOS24 de octubre de 2025
Ideal para tu próximo negocio!
Consultas, requisitos y entrevistas: Tel. 0351 3505446
La decisión se tomó por la realización de las Elecciones. El sábado jugarán las Inferiores y el Femenino. Se suspendió la fecha de la Copa de Oro.
Las municipalidades de la micro región publicaron la distribución de votantes en cada escuela. Las oficinas del Registro Civil abrirán con horario extendido para consultas y retiro de DNI.
Hacer click para ver más detalles. Interesados enviar CV al 3525 419537
Jesús María, centro. Tucumán 477 casi John Kennedy. La mejor cuadra céntrica
Hacer click para ver más detalles. Interesados enviar CV al 3525 419537
Contactarse al Cel 351 5556179
Haga click para ver detalles y contacto