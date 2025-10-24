La Liga Regional Colón adelantó los partidos de Primera y Reserva

La Liga Regional Colón adelantó los partidos de Primera y ReservaDEPORTE24 de octubre de 2025
DEPORTE
24 de octubre de 2025
Toda la zona. Debido a la realización de las Elecciones Legislativas Nacionales, el Campeonato Clausura de la Liga Regional Colón adelantó los partidos correspondientes a la fecha número 13 para la Primera División y la Reserva.
En tanto, las categorías formativas y el Femenino competirán el sábado, razón por la cual se suspendió la actividad de la Copa de Oro.
Resultados de la Primera División.
El martes, Bochas Sport Club y Quilmes igualaron 2 a 2.
El miércoles se jugaron cuatro partidos más, con estos resultados:
-Este jueves se jugaron los tres cotejos restantes:
Con estos resultados, Deportivo Colón amplió su ventaja. Sumó 32 puntos y se despegó de la A.A. Falucho.
Quirquinchos Verdes es el nuevo escolta, con 26 unidades, mientras que Colón de Villa del Totoral y A.A. Falucho tienen 25 y un partido menos..
En la tabla de posiciones, les siguen el Bochas Sport Club con 24, Sp. Tirolesa y Quilmes, con 19.
En Reserva, Deportivo Colón sigue siendo el líder.
Se viene la segunda fecha del Torneo Regional Amateur.
Los representantes de la Liga Regional en el Torneo Regional Amateur, del que participan 333 equipos de todo el país, jugarán la segunda fecha.
Por el Grupo 6, a las 19, Deportivo Colon recibirá a Ilusión del Norte, de Sebastián Elcano; y a las 20, Bochas Sport Club visitará a Universitario.
Por el Grupo 4, Quilmes jugará con Newell’s Old Boys de Laguna Larga.
Cabe recordar que en el debut sólo Deportivo Colón logró sumar de a tres.
Este domingo comenzarán su participación Bochas Sport Club, Deportivo Colón y Quilmes. Adelantaron sus partidos de la fecha 12 del fútbol regional.
Perdió 66 a 26, por la sexta fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de visitante.
En su visita al estadio de Alta Córdoba, cayeron 75 a 41, en el partido correspondiente a la quinta de la Liga. Este jueves jugará con Hindú Club, también en condición de visitante.