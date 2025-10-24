La Liga Regional Colón adelantó los partidos de Primera y Reserva

Toda la zona. Debido a la realización de las Elecciones Legislativas Nacionales, el Campeonato Clausura de la Liga Regional Colón adelantó los partidos correspondientes a la fecha número 13 para la Primera División y la Reserva.

En tanto, las categorías formativas y el Femenino competirán el sábado, razón por la cual se suspendió la actividad de la Copa de Oro.

Resultados de la Primera División.

El martes, Bochas Sport Club y Quilmes igualaron 2 a 2.

El miércoles se jugaron cuatro partidos más, con estos resultados:

Juventud Agraria Colón venció a A.A. Falucho por 2 a 1.

Colón de Villa del Totoral derrotó a Sp. Forchieri 2 a 1.

Deportivo Colon le ganó 1 a 0 a San Martin

Sp. Tirolesa e Independiente igualaron 0 a 0.

-Este jueves se jugaron los tres cotejos restantes:

En la cancha de Sp. Tirolesa, Quirquinchos Verdes derrotó a Santa Elena por 1 a 0.

Parque Guerrero venció 3 a 1 a San Cayetano.

Sarmiento le ganó a 2 de Abril por 3 a 0.

Con estos resultados, Deportivo Colón amplió su ventaja. Sumó 32 puntos y se despegó de la A.A. Falucho.

Quirquinchos Verdes es el nuevo escolta, con 26 unidades, mientras que Colón de Villa del Totoral y A.A. Falucho tienen 25 y un partido menos..

En la tabla de posiciones, les siguen el Bochas Sport Club con 24, Sp. Tirolesa y Quilmes, con 19.

En Reserva, Deportivo Colón sigue siendo el líder.

Se viene la segunda fecha del Torneo Regional Amateur.

Los representantes de la Liga Regional en el Torneo Regional Amateur, del que participan 333 equipos de todo el país, jugarán la segunda fecha.

Por el Grupo 6, a las 19, Deportivo Colon recibirá a Ilusión del Norte, de Sebastián Elcano; y a las 20, Bochas Sport Club visitará a Universitario.

Por el Grupo 4, Quilmes jugará con Newell’s Old Boys de Laguna Larga.

Cabe recordar que en el debut sólo Deportivo Colón logró sumar de a tres.

24-20-2025