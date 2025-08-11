Se jugó la segunda fecha del Clausura de la Liga Regional Colón

Se jugó la segunda fecha del Clausura de la Liga Regional ColónDEPORTE11 de agosto de 2025
En Primera División, Bochas Sport Club ganó un emotivo partido y Sp.. Tirolesa derrotó a la A.A Falucho por la mínima diferencia.
Toda la zona. Este fin de semana se jugó la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón de Fútbol, con actividad en varias canchas de Jesús María y Colonia Caroya.
En Primera División, Deportivo Colón volvió a ganar, al igual que Juventud Agraria Colón y Sp. Tirolesa, que derrotó 1 a 0 a A,.A. Falucho, en uno de los partidos más atractivos de la fecha.
En el resto de las divisiones, hubo tres goleadas por 7 a 0. Dos fueron de Colón de V. del Totoral a San Cayetano, en Sexta y Séptima. La restante se registró en el Femenino, donde Deportivo Colón se impuso a Quilmes por ese marcador,
En la tercera fecha, habrá actividad en sólo dos canchas de Jesús María y Colonia Carota: A.A. Falucho recibirá a San Martín y Juventud Agraria Colón a Sp. Tirolesa, en un choque de líderes, ya que ambos tienen seis unidades.
También se presenta como un partido atractivo el que jugarán Santa Elena con el ´puntero Deportivo Colón.
.
Resultados Primera Fecha
1ª R F 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª
Bochas Sport Club 4 0 0 2 0 0 1 0
Quirquinchos Verdes 3 1 0 0 4 2 3 2
San Cayetano 3 0 0 0 0 0 0 0
Colón de V. del Totoral 1 1 3 4 2 7 7 0
Sarmiento 1 - 0 0 0 0 2 0
Juventud Agraria Colón 2 - 2 2 1 4 2 1
Sp. Tirolesa 1 0 2 0 0 0 3 0
A.A. Falucho 0 0 0 0 0 2 2 0
San Martín 0 2 1 1 1 1 0 1
Sp. Forchieri 3 3 1 1 3 1 3 1
Alianza 0 0 1 3 1 4 1 0
Santa Elena 2 3 2 0 0 0 2 0
Deportivo Colón 3 1 7 3 3 3 1 5
Quilmes 1 0 0 0 0 0 0 0
Independiente 1 0 1 1 2 1 1 1
Parque Guerrero 2 2 1 2 2 2 1 0
Posiciones Primera División
Deportivo Colón 6
Juventud Agraria Colón 6
Sp. Tirolesa 6
Santa Elena 4
Bochas Sport Club 4
Quilmes 3
Independiente 3
Sp. Forchieri 3
A.A. Falucho 3
San Cayetano 3
Parque Guerrero 3
Colón de Villa del Totoral 1
San Martín 1
Quirquinchos Verdes 0
2 de Abril 0
Sarmiento 0
Alianza 0
Próxima fecha
Parque Guerrero vs 2 de Abril
Quilmes vs Independiente
Santa Elena vs Deportivo Colón
Sp. Forchieri vs Alianza
A.A. Falucho vs San Martín
Juventud Agraria Colón vs Sp. Tirolesa
Colón de Villa del Totoral vs Sarmiento
Quirquinchos Verdes vs San Cayetano
Libre: Bochas Sport Club
11-08-2025
