Se jugó la segunda fecha del Clausura de la Liga Regional Colón

Toda la zona. Este fin de semana se jugó la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón de Fútbol, con actividad en varias canchas de Jesús María y Colonia Caroya.

En Primera División, Deportivo Colón volvió a ganar, al igual que Juventud Agraria Colón y Sp. Tirolesa, que derrotó 1 a 0 a A,.A. Falucho, en uno de los partidos más atractivos de la fecha.

En el resto de las divisiones, hubo tres goleadas por 7 a 0. Dos fueron de Colón de V. del Totoral a San Cayetano, en Sexta y Séptima. La restante se registró en el Femenino, donde Deportivo Colón se impuso a Quilmes por ese marcador,

En la tercera fecha, habrá actividad en sólo dos canchas de Jesús María y Colonia Carota: A.A. Falucho recibirá a San Martín y Juventud Agraria Colón a Sp. Tirolesa, en un choque de líderes, ya que ambos tienen seis unidades.

También se presenta como un partido atractivo el que jugarán Santa Elena con el ´puntero Deportivo Colón.

Resultados Primera Fecha

1ª R F 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

Bochas Sport Club 4 0 0 2 0 0 1 0

Quirquinchos Verdes 3 1 0 0 4 2 3 2

San Cayetano 3 0 0 0 0 0 0 0

Colón de V. del Totoral 1 1 3 4 2 7 7 0

Sarmiento 1 - 0 0 0 0 2 0

Juventud Agraria Colón 2 - 2 2 1 4 2 1

Sp. Tirolesa 1 0 2 0 0 0 3 0

A.A. Falucho 0 0 0 0 0 2 2 0

San Martín 0 2 1 1 1 1 0 1

Sp. Forchieri 3 3 1 1 3 1 3 1

Alianza 0 0 1 3 1 4 1 0

Santa Elena 2 3 2 0 0 0 2 0

Deportivo Colón 3 1 7 3 3 3 1 5

Quilmes 1 0 0 0 0 0 0 0

Independiente 1 0 1 1 2 1 1 1

Parque Guerrero 2 2 1 2 2 2 1 0

Posiciones Primera División

Deportivo Colón 6

Juventud Agraria Colón 6

Sp. Tirolesa 6

Santa Elena 4

Bochas Sport Club 4

Quilmes 3

Independiente 3

Sp. Forchieri 3

A.A. Falucho 3

San Cayetano 3

Parque Guerrero 3

Colón de Villa del Totoral 1

San Martín 1

Quirquinchos Verdes 0

2 de Abril 0

Sarmiento 0

Alianza 0

Próxima fecha

Parque Guerrero vs 2 de Abril

Quilmes vs Independiente

Santa Elena vs Deportivo Colón

Sp. Forchieri vs Alianza

A.A. Falucho vs San Martín

Juventud Agraria Colón vs Sp. Tirolesa

Colón de Villa del Totoral vs Sarmiento

Quirquinchos Verdes vs San Cayetano

Libre: Bochas Sport Club

11-08-2025