Empieza la postulación de los Deportistas Destacados 2025

Fueron más de 30 ejemplares de especies nativas, colocadas en el Paseo de la Ciclovía San Cayetano.
DEPORTE11 de noviembre de 2025
Colonia Caroya. La Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad abre el período de postulación de Deportistas Destacados del año en la ciudad.
Desde el lunes hasta el 1 de diciembre, instituciones deportivas o vecinos caroyenses podrán sugerir a los atletas o equipos a través de un formulario digital:
https://docs.google.com/forms/d/1Z_G8e3UWJRwQMpg_Nk6h5mb0dzcgo2DAHQC0FZe6A6E/viewform?edit_requested=truev
Las instituciones o clubes postulados tienen que ser de Colonia Caroya y deberán haber obtenido títulos oficiales anuales. En el caso de deportes individuales, haber obtenido títulos o reconocimientos oficiales.
Los deportistas deberán ser nacidos, o con domicilio, o residentes en Colonia Caroya, o haber obtenido un logro con una Institución local.
Los méritos o logros deportivos deben ser entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025.
