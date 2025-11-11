Empieza la postulación de los Deportistas Destacados 2025

Colonia Caroya. La Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad abre el período de postulación de Deportistas Destacados del año en la ciudad.

Desde el lunes hasta el 1 de diciembre, instituciones deportivas o vecinos caroyenses podrán sugerir a los atletas o equipos a través de un formulario digital:

https://docs.google.com/forms/d/1Z_G8e3UWJRwQMpg_Nk6h5mb0dzcgo2DAHQC0FZe6A6E/viewform?edit_requested=truev

Las instituciones o clubes postulados tienen que ser de Colonia Caroya y deberán haber obtenido títulos oficiales anuales. En el caso de deportes individuales, haber obtenido títulos o reconocimientos oficiales.

Los deportistas deberán ser nacidos, o con domicilio, o residentes en Colonia Caroya, o haber obtenido un logro con una Institución local.

Los méritos o logros deportivos deben ser entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025.

11-11-2025