Salsipuedes. El Gobierno de Córdoba licitó la obra de ensanche y sistematización de la travesía urbana de la Ruta Provincial E-53, en esta localidad. Los trabajos se extenderán a lo largo de 800 m, entre la Av. General Paz y la calle Tucumán.

El proyecto contempla ampliar la calzada hasta alcanzar los 7 m. de ancho, construir un cantero central e incorporar una rotonda circular en la intersección con Av. General Paz, en uno de los principales accesos a la localidad.

Además, se ejecutará la iluminación LED de todo el tramo y de las intersecciones proyectadas. También se colocará señalización vertical y se realizará la demarcación horizontal, de acuerdo con lo establecido en la Ley Provincial de Tránsito N.º 8560 y sus modificatorias.

La obra permitirá ampliar la capacidad de la vía y ordenar la circulación vehicular en un sector que registra un importante movimiento diario, tanto por los desplazamientos entre la ciudad de Córdoba y las localidades de Sierras Chicas como por el crecimiento de la actividad turística e industrial.

Una conexión estratégica para Sierras Chicas

La Ruta Provincial E-53 conecta la ciudad de Córdoba con la región de Sierras Chicas y atraviesa el departamento Colón hasta Ascochinga.

Además, se vincula con el Camino del Cuadrado, que permite la conexión con el Valle de Punilla.

El tránsito suele concentrarse durante las horas pico, debido al movimiento cotidiano entre la capital provincial y las localidades ubicadas a la vera de la ruta, muchas de ellas consideradas ciudades dormitorio por su dinámica residencial y laboral. A esta circulación se suma el crecimiento poblacional y el desarrollo turístico e industrial de la región.

En este contexto, la sistematización de la travesía urbana permitirá adecuar la infraestructura vial a las demandas actuales de circulación y acompañar el crecimiento de la zona.

Licitación de la obra

El acto licitatorio fue encabezado por el titular de la Dirección de Vialidad, Edgar Castelló, y contó con la participación del secretario General de Gobierno, Gustavo Brandán; el intendente de Salsipuedes, David Strassorier; y la legisladora provincial Luciana Presas.

Presentaron sus ofertas las empresas CORBE S.R.L., CORMAR Construcciones S.A.S., Martínez Lumello Construcciones S.R.L. y Michelotti e Hijos S.R.L.

17-11-2026